¡Oficial! Estos serán los árbitros para partido de vuelta de cuartos de final Pumas vs América

Después de la polémica durante el partido de ida de cuartos de final entre América y Pumas, quedó definido el cuerpo arbitral encargado del partido de vuelta, en Ciudad Universitaria.

A través de un comunicado, la Comisión de Arbitraje dio a conocer la cuarteta encargada de este partido de máxima tensión que llega al Pedregal con marcador global de 3-3.

¿Quiénes serán los árbitros encargados del juego de vuelta Pumas vs América?

Estos son los árbitros designados para el partido de vuelta entre Pumas y América:

César Arturo Ramos Palazuelos : Árbitro central.

: Árbitro central. Alberto Morín : Abanderado 1.

: Abanderado 1. Marco Antonio Bisguerra Mendiola : Abanderado 2.

: Abanderado 2. Vicente Jassiel Reynoso : Cuarto árbitro.

: Cuarto árbitro. Erick Yair Miranda : VAR.

: VAR. Mariel Alfonso Martínez: AVAR.

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¿Cuándo es y dónde ver la vuelta de cuartos de final Pumas vs América?

La vuelta del Clásico Capitalino, Pumas vs América, se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo de 2026, en pleno Día de las Madres.

Recuerda que para seguir todos los detalles de este vibrante encuentro podrás seguirlo EN VIVO por la señal de Azteca 7, el sitio y la App de Azteca Deportes a partir de las 19:00 horas en punto.

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