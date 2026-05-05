Después de una larga de temporada en donde más equipos participaron en este año dentro de la Champions League 2026 por el nuevo formato, ya se conoce al primer gran finalista de la edición previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto tras las semifinales Arsenal vs Atlético de Madrid.

Fueron justamente los dirigidos por Mikel Arteta, quienes lograron avanzar a la gran final de la Champions tras vencer en el partido de vuelta 1-0 al Atlético de Madrid de Diego “Cholo” Simeone, lo cual le valió a los ingleses para acceder a su segunda final de este torneo en toda su historia.

¿Cómo fue el Arsenal vs Atlético de Madrid por Champions League?

La llave Arsenal vs Atlético de Madrid fue una de las cerradas en toda esta edición de la Champions League, pues tanto los de la Premier como los de LaLiga, se caracterizan por ser equipos que juegan muy bien a la defensiva, provocando resultados considerados como “aburridos”.

El partido de ida terminó con un marcador 1-1 que generó muchas críticas tanto para el Arsenal como para el Atlético de Madrid. Sin embargo, para la vuelta el trámite del cotejo fue similar gracias a que solo los ingleses se pudieron hacer presentes en el marcador con la anotación de Bukayo Saka.

El partido terminó con un marcador global 2-1, lo cual le dio el pase a la final al Arsenal, conjunto que esperará a su rival tras el término del PSG vs Bayern Múnich que se disputa el miércoles 6 de mayo.

¿Cuándo y a qué hora es el PSG vs Bayern?

Será en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que dará inicio la vuelta del partido PSG vs Bayern Munich, el cual terminó con un marcador 4-3 en favor de los parisinos en la cancha del Parque de los Príncipes.

Los dirigidos por Vicent Kompany, deberán buscar darle la vuelta al marcador en su casa en Alemania, para intentar instaurarse en una nueva final de la Champions League, mientras que los de Luis Enrique buscan llegar a su segunda final consecutiva.

¿Cuándo es la final de la Champions League?

La gran final de la Champions League se dará el próximo 30 de mayo, esto en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.