Tensión en Santos de Brasil: Robinho Jr. exige disculpa pública a Neymar tras agresión

El Santos de Brasil está inmerso en tensión, luego de un choque entre Robinho Jr. y Neymar, lo que ha encendido las alertas al interior del club.

En medio de la situación de tensión, representantes del joven delantero exigen disculpas públicas de parte del delantero además que amenazan con que la situación siga escalando.

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¿Qué pasó entre Robinho Jr. y Neymar?

Todo comenzó el pasado domingo 3 de mayo, cuando se realizaba un entrenamiento de jugadores que no jugaron en el empate 1-1 del Santos contra Palmeiras.

En el entrenamiento, Robinho Jr. regateó a Neymar, situación que no le gustó al veterano y derribó al juvenil de 18 años. Esto desató una discusión entre ambos, por lo que otros jugadores tuvieron que intervenir para separarlos.

Reportes señalan que después del altercado, Neymar habló directamente con Robinho Jr. y su madre, aunque el resto del entorno del joven futbolista consideran el gesto como “insuficiente” y exigen una disculpa pública de parte del exjugador del Barcelona.

Además también exigen al Santos una “postura firme” ante esta situación, algo que ha sorprendido al interior de la institución.

Robinho Jr. podría buscar salida del Santos

La prensa brasileña especula que esta situación podría traer un trasfondo diferente, pues podría tratarse de un intento por rescindir su contrato por la vía judicial, aunque esta versión ha sido negada por su propio entorno.

En medio de la polémica, Neymar ha decidido no pronunciarse.

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