Marruecos gana la Copa Africana tras fallo de la CAF; le quitan el título a Senegal en el escritorio

La Confederación Africana de Futbol (CAF) dio un giro inesperado al resultado de la última Copa Africana de Naciones al retirar el título a Senegal y otorgárselo a Marruecos, tras una resolución de su comité de apelaciones derivada de los incidentes ocurridos en la final disputada en Rabat.

De acuerdo con el organismo, Senegal fue declarado “perdedor por incomparecencia”, lo que automáticamente transformó el marcador original —una victoria senegalesa de 1-0 en tiempo extra— en un triunfo administrativo de 3-0 a favor del conjunto anfitrión.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

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¿Por qué Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana?

La decisión se basa en los hechos ocurridos el pasado 18 de enero durante el partido definitivo. En los minutos finales del encuentro, la selección de Senegal abandonó el terreno de juego durante aproximadamente 15 minutos como señal de protesta tras la marcación de un penal a favor de Marruecos.

La situación se tornó aún más caótica cuando aficionados intentaron invadir la cancha, lo que obligó a detener momentáneamente el partido por razones de seguridad. Aunque el encuentro se reanudó posteriormente, el incidente quedó registrado como una falta grave al reglamento.

Según la CAF, la salida del campo por parte de Senegal constituyó una incomparecencia parcial, lo que abre la puerta a sanciones disciplinarias severas, incluyendo la pérdida del partido. Este criterio fue respaldado por el comité de apelaciones, que finalmente modificó el resultado oficial.

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Así fue la polémica final entre Senegal y Marruecos

Tras la pausa, el juego se reanudó con el cobro del penal a favor de Marruecos. El disparo del delantero Brahim Díaz fue detenido por el arquero senegalés, lo que mantuvo el empate en el marcador.

Posteriormente, el partido se extendió hasta el tiempo extra, donde Senegal logró anotar el único gol del encuentro, asegurando en ese momento el campeonato dentro del terreno de juego.

Sin embargo, el desenlace deportivo quedó en segundo plano tras la revisión disciplinaria. La CAF consideró que los hechos registrados afectaron la integridad del partido, por lo que procedió a invalidar el resultado original.

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Reacciones y posibles consecuencias tras la decisión de la CAF

La resolución ha generado controversia en el entorno del futbol africano, ya que modifica el resultado de una final semanas después de haberse disputado.

Hasta el momento, no se ha informado si Senegal buscará escalar el caso ante instancias superiores, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que podría prolongar la disputa legal.

Por su parte, Marruecos suma un título que, aunque legítimo desde el punto de vista reglamentario, queda marcado por la polémica de una final que terminó fuera de control tanto dentro como fuera de la cancha.

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