Se definen los octavos de final de Champions League 2026 tras sorteo

Terminó la fase de grupos y los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, se realizó el sorteo y ya conocemos las llaves para los juegos de octavos de final, con partidos que nos aseguran grandes sorpresas y el choque de algunos favoritos al título.

Recordemos que es el segundo año del nuevo formato de la Champions League, donde los mejores 8 equipos de la primera fase avanzan directo y los demás se enfrentan en un repechaje, algo que nos ha traído historias de cuento de hadas, como lo es la del Bodo Glimt este año.

Así quedaron los octavos de final de la Champions League

Después del sorteo este viernes 27 de febrero, la Champions League se acomodó de la siguiente manera:PSG vs. Chelsea



Real Madrid vs. Manchester City

Newcastle vs. Barcelona

Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa

Galatasaray vs. Liverpool

Atalanta vs. Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la UEFA Champions League?

Las eliminatorias están programadas para jugarse, como es tradición, en partidos de ida y vuelta, con encuentros programados para el 10/11 y el 17/18 de marzo de este 2026, por lo que falta muy poco para conocer a los ganadores de las series y comenzar a prepararnos para los cuartos de final.

Equipos favoritos para ganar la Champions League

Aunque el actual campeón de la Champions League es el PSG, no son el favorito para repetir el título. Sí figuran entre los grandes contendientes, pero hay otros equipos que han tenido mejores actuaciones en lo que va del año y las casas de apuestas tienen a dos favoritos muy claros:



Bayern Múnich

Arsenal

Los clubes de Alemania e Inglaterra, respectivamente, fueron los mejores en la fase regular, son líderes en sus ligas locales y tienen equipos con jugadores en gran momento, por lo que, hasta ahora, son los candidatos a vencer.

Un escalón abajo aparecen equipos como Liverpool, Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City e incluso el Chelsea si logra recuperar su buena racha.

