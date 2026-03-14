Lista de jugadores que podrían suplir a Marcel Ruiz en el Mundial 2026 tras confirmación de lesión

La peor noticia para Marcel Ruiz, el Deportivo Toluca y la Selección Mexicana se confirmó, pues tras los estudios realizados al mediocampista mexicano, se dio a conocer que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, motivo por el cual se perderá el resto de la temporada y el Mundial 2026.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por los vigentes bicampeones de la Liga MX que se dieron a conocer los resultados de los estudios de Marcel, el cual salió lesionado a mitad de semana durante el juego San Diego FC vs Toluca por los octavos de final de la Concachampions 2026.

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¿Qué le pasó a Merced Ruiz?

Fue en el partido San Diego FC vs Toluca correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, que Marcel Ruiz salió de cambio al minuto 41 tras sentir un intenso dolor en la parte anterior de su rodilla derecha. En ese momento, el futbolista mexicano fue visto con lágrimas en los ojos a pesar de salir por su propio pie de la cancha del club de la MLS.

En un inicio, el mismo Antonio “Turco” Mohamed, mencionó que tenían la esperanza de que todo “quedara en un susto”, sin embargo con la confirmación de la gravedad de la lesión Ruiz estaría fuera de las canchas por al menos ocho meses, esto dependiendo de la evolución que tenga tras su cirugía.

Lista de jugadores que podrían suplir a Marcel en la Selección Mexicana

A pesar de la baja de Marcel Ruiz de cara al Mundial 2026 que se vivirá en nuestro país, es importante mencionar que Javier Aguirre cuenta con varias opciones para suplir la baja del futbolista de los Diablos Rojos de Toluca en el certamen.

Hoy en día, los jugadores que podrían suplir la baja de Ruiz son:

Carlos Rodríguez de Cruz Azul

Brian Gutiérrez de Chivas

Jeremy Márquez de Cruz Azul

Orbelin Pineda del AEK de Grecia

Erick Sánchez del América

Jugadores mexicanos que se pierden el Mundial 2026

Con la baja confirmada de Marcel Ruiz en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, suman dos los jugadores más habituales en las alineaciones de Javier Aguirre que se perderán el certamen por lesión, esto tras la ruptura de tendón de aquiles que sufrió Luis Ángel Malagón en el juego Philadelphia vs América por la Concachampions de este año.

Se confirma la ruptura del tendón de aquiles de Luis Ángel Malagón

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