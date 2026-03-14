El futbol cambia para siempre; lista de reglas que la FIFA cambió para el Mundial 2026

El futbol como lo conocíamos hasta el inicio de la temporada actual está a punto de terminar, pues la FIFA dio a conocer las nuevas reglas que se estarán implementando a partir del inicio de la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, con lo cual se busca mejorar el espectáculo.

Fue el pasado 28 de febrero que se aprobaron las nuevas reglas que fueron centradas principalmente en optimizar el tiempo efectivo del juego, esto en relación a las jugadas y acciones que pueden reducir las emociones futbolísticas para las y los aficionados.

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FIFA y CDMX blindan el Estadio Azteca con cámaras del C5 de cara al Mundial 2026 El director de Seguridad de la FIFA México y el Coordinador del C5 dieron a conocer las acciones que se implementarán en CDMX para el Mundial 2026. 10 marzo, 2026

Lista de las nuevas reglas de la FIFA para el Mundial 2026

Son un total de cuatro nuevas reglas las que se estarán implementando en el Mundial 2026, sin embargo también habrá ajustes a las normativas actuales. Estas son las siguientes:

Saques de banda y meta: habrá cuenta regresiva de 5 en estas acciones y en caso de que se supere el tiempo, se otorgará un saque de banda o de esquina al equipo rival

Sustitución con límite de tiempo: los jugadores tendrán solamente 10 segundos para salir del terreno de juego, en caso de pasar ese tiempo, su sustituto deberá permanecer fuera del terreno juego por un minuto completo y hasta que se reanuden las acciones

Atención médica fuera del campo: si un jugador es atendido por el cuerpo médico de su equipo, deberá abandonar el campo y permanecer fuera hasta un minuto después de la reanudación del juego

Novedades en el VAR: Se podrán marcar corregir tiros de esquina de manera inmediata y sin retrasar el juego

¿Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas reglas del juego?

Vale la pena mencionar que estas reglas de juega serán utilizadas a partir del Mundial 2026, sin embargo, actualmente en algunas ligas y competencias internacionales, ya entraron en etapa de prueba estas nuevas normativas.

Habrán cambios para la temporada 2026-2027

Por otro lado, vale la pena mencionar que a partir de la temporada 2026-2027 del futbol a nivel mundial, se comenzarán a aplicar la nueva regla 3, la cual señala que se eleva a ocho la cantidad de cambios permitidos en amistosos internacionales.

De igual forma, entrará en vigor la regla que permite que los jugadores porten prendas y objetos por debajo del uniforme, esto siempre y cuando no representen un peligro.

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