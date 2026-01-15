Selección Rojiblanca; Javier Aguirre convoca a 8 jugadores de Chivas para enfrentar a Panamá y Bolivia

Luego de un cierre de torneo con una serie de victorias al hilo y un comienzo de Clausura 2026 positivo, el conjunto de las Chivas convenció a Javier Aguirre, quien convocó a ocho sus jugadores para los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia.

La Selección Nacional difundió la lista de 27 jugadores con los que se medirá a las dos selecciones, una mundialista y una más que tendrá que tomar su última oportunidad en el repechaje.

Al tratarse de un compromiso que no es fecha FIFA, esta selección está integrada solo por jugadores de la Liga MX.

¿Cuándo serán los partidos de la Selección Mexicana?

El combinado dirigido por Javier Aguirre jugará el 22 de enero a Panamá en la ciudad de Panamá y tres días después, el 25 de enero, México se medirá a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.

Porteros

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Defensas

Richard Ledezma - Chivas

Jorge Sánchez - Cruz Azul

Víctor Guzmán - Monterrey

Israel Reyes - América

Ramón Juárez - América

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Bryan González - Chivas

Medios

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Diego Lainez - Tigres

Roberto Alvarado - Chivas

Iker Fimbres - Monterrey

Carlos Rodríguez- Cruz Azul

Kevin Castañeda - Xolos

Obed Vargas - Seattle Sounders

Marcel Ruiz - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Gilberto Mora - Xolos

Delanteros

Ángel Sepúlveda - Chivas

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas

