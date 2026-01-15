Selección Rojiblanca; Javier Aguirre convoca a 8 jugadores de Chivas para enfrentar a Panamá y Bolivia
Las Chivas le llenaron el ojo a Javier Aguirre, quien llamó a ocho jugadores del Rebaño Sagrado a la Selección Mexicana para los siguientes dos partidos.
Luego de un cierre de torneo con una serie de victorias al hilo y un comienzo de Clausura 2026 positivo, el conjunto de las Chivas convenció a Javier Aguirre, quien convocó a ocho sus jugadores para los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia.
La Selección Nacional difundió la lista de 27 jugadores con los que se medirá a las dos selecciones, una mundialista y una más que tendrá que tomar su última oportunidad en el repechaje.
Al tratarse de un compromiso que no es fecha FIFA, esta selección está integrada solo por jugadores de la Liga MX.
¿Cuándo serán los partidos de la Selección Mexicana?
El combinado dirigido por Javier Aguirre jugará el 22 de enero a Panamá en la ciudad de Panamá y tres días después, el 25 de enero, México se medirá a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.
Porteros
Ángel Malagón - América
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Acevedo - Santos Laguna
Defensas
Richard Ledezma - Chivas
Jorge Sánchez - Cruz Azul
Víctor Guzmán - Monterrey
Israel Reyes - América
Ramón Juárez - América
Eduardo Águila - Atlético de San Luis
Everardo López - Toluca
Jesús Gallardo - Toluca
Bryan González - Chivas
Medios
Luis Romo - Chivas
Erik Lira - Cruz Azul
Denzell García - FC Juárez
Diego Lainez - Tigres
Roberto Alvarado - Chivas
Iker Fimbres - Monterrey
Carlos Rodríguez- Cruz Azul
Kevin Castañeda - Xolos
Obed Vargas - Seattle Sounders
Marcel Ruiz - Toluca
Brian Gutiérrez - Chivas
Gilberto Mora - Xolos
Delanteros
Ángel Sepúlveda - Chivas
Germán Berterame - Monterrey
Armando González - Chivas
