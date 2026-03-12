La Selección Mexicana está salada; ahora es Marcel Ruiz, quien salió lesionado en Concachampions

La Selección Mexicana enfrenta una nueva preocupación en medio del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista Marcel Ruiz sufrió una lesión en la rodilla durante el partido entre Toluca y San Diego FC en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en el entorno del combinado nacional.

El mediocampista tuvo que abandonar el terreno de juego luego de presentar molestias evidentes en la rodilla, situación que de inmediato generó preocupación entre el cuerpo técnico y los aficionados.

Aunque el futbolista salió caminando por su propio pie, los gestos de dolor y la atención médica inmediata sugieren que la lesión podría ser más seria de lo esperado.

¿Qué le pasó a Marcel Ruiz?

El incidente ocurrió durante el encuentro de eliminación directa del torneo regional. Tras una jugada en medio campo, Marcel Ruiz quedó tendido sobre el césped y solicitó asistencia médica. Luego de unos minutos de evaluación, el mediocampista fue sustituido por Nicolás Castro.

De acuerdo con las primeras imágenes y reportes desde el estadio, el jugador fue visto con un vendaje compresivo y hielo en la rodilla afectada, una medida habitual mientras se espera la realización de estudios médicos más detallados.

Mohamed explica la lesión de Marcel

Tras el partido, el técnico de Toluca, Antonio Mohamed, fue el primero en dar detalles sobre el estado del futbolista y trató de enviar un mensaje de calma mientras se realizan los estudios médicos.

“No podemos hacer una evaluación. En el medio tiempo el equipo quedó golpeado. Vamos a esperar. Creemos siempre en positivo. Esperemos que sea sólo un susto. Cuando regresamos al vestuario estaba mejor. Tenía la rodilla estable, no se había inflamado”, expresó el estratega argentino.

Hasta ahora, el club no ha confirmado un diagnóstico oficial, pero existe preocupación por una posible lesión en los ligamentos de la rodilla, lo que podría implicar un periodo prolongado de recuperación.

El impacto de la lesión de Marcel Ruiz a la Selección Mexicana

La posible baja de Marcel Ruiz llega en un momento sensible para la Selección Mexicana de Futbol. El mediocampista ha sido considerado una de las piezas jóvenes con mayor proyección dentro del proceso de renovación del equipo nacional.

Además, la preocupación aumenta porque esta situación ocurre apenas días después de que el portero Luis Ángel Malagón sufriera una grave lesión en el tendón de Aquiles, lo que dejó un hueco importante en la portería del combinado tricolor.

