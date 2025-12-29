Los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX al cierre del 2025; Gilberto Mora es el nuevo líder

Ya terminó el 2025 y el mercado en la Liga MX ha sufrido grandes cambios. Este año Gilberto Mora explotó como la máxima joya en el futbol mexicano y ahora su precio de transferencia le hace justicia; sin embargo, también tenemos sorpresas importantes en la lista de los jugadores más valiosos.

Además de Gilberto Mora, también tenemos otros mexicanos que aparecen en la lista y que han demostrado su mejor nivel, como es el caso de Alexis Vega, Marcel Ruíz e incluso Armando, 'La Hormiga' González.

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX

El portal especializado de Transfermarkt se ha encargado de medir el valor de mercado de los futbolistas desde hace años, con una precisión muy alta en sus análisis. Así, para el cierre del 2025, señalan que los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX son:



Gilberto Mora (Xolos) - 10 millones de euros Allan Saint-Maximin (América) - 10 millones de euros Marcel Ruíz (Toluca) - 9 millones de euros Erick Lira (Cruz Azul) - 9 millones de euros Ángel Correa (Tigres) - 9 millones de euros Alexis Vega (Toluca) - 9 millones de euros Germán Berterame (Rayados) - 8.5 millones de euros Álvaro Fidalgo (América) - 8.5 millones de euros Alejandro Zendejas (América) - 8.5 millones de euros Armando González (Chivas) - 7 millones de euros

Una buena noticia para la selección es que en la lista de 10 jugadores aparecen 6 mexicanos, de los cuales todos han sido convocados al 'Tricolor' y podrían soñar con llegar al Mundial de 2026.

¿Cómo se mide el valor de un jugador?

Hay varios factores a considerar para medir el valor de un futbolista, algunos de los principales son:



Edad

Posición

Estadísticas

Minutos jugados

Nacionalidad

Liga en la que juega

en la que juega Equipo en el que juega

en el que juega Proyección

Reflectores mediáticos

Es por eso que el valor de los jugadores en la Liga MX es muy diferente a los de LaLiga de España. De igual manera, otro buen ejemplo es que Gilberto Mora, con 17 años, vale 10 millones, mientras que el alemán Lennart Karl, también de 17 años, pero jugando en el Bayern Múnich, vale 60 millones.

🚀 El juvenil Gilberto Mora se convierte en el futbolista más valioso de la Liga MX tras la actualización de hoy del campeonato azteca.



