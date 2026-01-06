Con emotiva carta de adiós, Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul tras 5 años

Después de varias horas de especulaciones sobre el futuro de Ignacio Rivero como jugador de Cruz Azul , este martes 6 de enero el futbolista uruguayo y ahora excapitán de La Máquina, anunció su salida de la institución cementera de cara al inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que el mediocampista charrúa hizo oficial su salida de la institución celeste, en la cual estuvo desde el 2021 y con la cual logró levantar títulos como el de Liga MX y el de Concachampions.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Carta de despedida de Ignacio Rivero para Cruz Azul

La despedida de Ignacio Rivero fue muy emotiva a través de las redes sociales, pues el entonces capitán de Cruz Azul le dedicó una serie de palabras tanto a la afición cementera, como al personal de la institución.

Dentro del mismo texto, ‘Nacho’ Rivero recordó los buenos y malos momentos con la playera de La Máquina, destacando que “nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de la gente”.

“No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el fútbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos. Me voy con gratitud, con respeto y con un enorme orgullo por todo lo vivido”, se lee en el texto de Ignacio Rivero.

Números de ‘Nacho’ Rivero con Cruz Azul

Desde que Ignacio Rivero llegó a la plantilla de Cruz Azul en el Apertura 2020 como préstamo, el charrúa se convirtió en uno de los jugadores más importantes en esquemas tácticos de entrenadores como Juan Reynoso, Ricardo Ferretti y Martín Anselmi.

A lo largo de los 5 años y medio que ‘Nacho’ estuvo como celeste, el charrúa logró aportar con lo siguiente:

236 partidos disputados

27 goles

19 asistencias

Por si fuera poco, Rivero logró levantar la tan anhelada novena estrella con Cruz Azul, así como el Campeón de Campeones, Leagues Cup y la Concachampions, algunos de los torneos más importantes que disputa el conjunto de la Liga MX.

La Máquina anuncia el fichaje de Agustín Palavecino

Justo en el marco del anuncio de la salida de Ignacio Rivero, Cruz Azul informó de forma oficial el fichaje del argentino Agustín Palavecino, el cual llega procedente de los Rayos de Necaxa para el Clausura 2026.

Ignacio Rivero deja de ser jugador de Cruz Azul y llegará a Xolos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.