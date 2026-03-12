URGENTE: Muere Raúl Jiménez Vega, padre del jugador de la Selección Mexicana

Durante la tarde de este jueves 12 de marzo se dio a conocer una noticia que ha conmocionado al mundo del futbol mexicano, pues se confirmó el fallecimiento del padre de Raúl Alonso Jiménez, delantero titular del Fulham de la Premier League y de la misma Selección Mexicana.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se confirmó que Raúl Jiménez Vega murió este mismo jueves en su natal Tepeji del Río, Querétaro, lugar en el cual también nació y creció el exdelantero del Atlético de Madrid.

¿De qué murió el papá de Raúl Jiménez?

A pesar de que no se dio a conocer la información oficial sobre los motivos del fallecimiento del padre del seleccionado nacional se ha filtrado que Jiménez Vega padecía una enfermedad que poco a poco fue deteriorando su salud, sin embargo esta versión no ha sido confirmada por familiares.

Pese a ello, sí se reveló que el padre de Raúl Jiménez fue velado en una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Francisco de Asis, a la cual acudieron sus familiares y amigos.

Se informó que tras la ceremonia, el cuerpo del señor de 62 años de edad fue trasladado al panteón de San Juan Otlaxpa en su ciudad natal de Tepeji del Río, Querétaro, lugar en donde descansarán sus restos.

Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez.



Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. pic.twitter.com/Afodtkowyp — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2026

Importancia del Raúl Jiménez Vega en la carrera del delantero mexicano

Dicho por el mismo delantero del Fulham de la Premier League, Raúl Jiménez Vega fue uno de los bastiones más importantes en la carrera del “Lobo de Tepeji”, pues lo apoyó en los momentos más difíciles de su carrera, así como en la toma de decisiones que lo llevaron a hacer una importante carrera en Europa.

Jiménez Vega estuvo en las presentaciones oficiales de Raúl en el Atlético de Madrid, el Benfica de Portugal, así como con los Wolves de la Premier League, lo cual confirmó la unión entre padre e hijo.

Hasta el momento en el que se redactó esta nota, Raúl Jiménez no ha realizado comentarios sobre el deceso de su padre.

