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Miguel Herrera vuelve al Atlante y es el nuevo DT en el regreso a la Liga MX

Miguel Herrera es nuevo DT del Atlante; liderará su regreso a Liga MX tras 2026, con el reto de consolidar un equipo competitivo y estable.

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Por: Ximena Ochoa
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