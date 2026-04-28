Los 4 jugadores de la Liga MX que repetirían con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre presentó la lista de jugadores de la Liga MX con la que iniciarán los trabajos de preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
De los 20 futbolistas de la liga local elegidos por el actual cuerpo técnico, sólo cuatro jugadores repetirían mundial respecto a la lista que entregó Gerardo Martino en Catar 2022:
- Jesús Gallardo (defensa) -Toluca -en 2022 en Rayados-
- Luis Romo (medio) -Chivas -en 2022 en Rayados-
- Alexis Vega (delantero) -Toluca -en 2022 en Chivas-
- Roberto Alvarado (delantero) -Chivas -mismo equipo que en 2022-
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Jugadores mexicanos en el extranjero que podrían repetir mundial
Sin embargo, se trata de una prelista, ya que la definitiva se entregará el 1º de junio, de acuerdo al calendario oficial de la competencia.
Con base en las convocatorias previas del actual técnico mexicano, estos son otros jugadores que militan en el extranjero que podrían repetir Mundial:
- Guillermo Ochoa (portero) -AEL Limassol FC (Chipre)
- Jorge Sánchez (defensa) -PAOK de Salónica FC (Grecia)
- Johan Vázquez (defensa) -Genoa (Italia)
- César Montes (defensa) -Lokomotiv de Moscú (Rusia)
- Edson Álvarez (medio) - Fenerbahçe S. K (Turquía)
- Raúl Jiménez (delantero) -Fulham FC (Inglaterra)
Lista oficial de jugadores de la Liga MX convocados por la Selección Mexicana
- Raúl Rangel (portero) - Chivas
- Carlos Acevedo (portero) - Santos
- Óscar García (portero) -León
- Luis Rey (defensa) -Puebla
- Israel Reyes (defensa) -América
- Eduardo Águila (defensa) -San Luis
- Jesús Gómez (defensa) -Tijuana
- Denzell García (defensa) -Juárez
- Jesús Gallardo (defensa) -Toluca
- Luis Romo (medio) -Chivas
- Erik Lira (medio) -Cruz Azul
- Brian Gutiérrez (medio) -Chivas
- Iker Fimbres (medio) -Rayados
- Gilberto Mora (medio) -Tijuana
- Jairo Torres (medio) -Juárez
- Roberto Alvarado (medio) -Chivas
- Kevin Castañeda (delantero) -Tijuana
- Alexis Vega (delantero) -Toluca
- Guillermo Martínez (delantero) -Pumas
- Armando González (delantero) -Chivas
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