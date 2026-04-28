Los 4 jugadores de la Liga MX que repetirían con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De los jugadores de la Liga MX, sólo cuatro repetirían con la Selección Mexicana respecto a la lista de Gerardo Martino en el 2022

De los jugadores de la Liga MX, sólo cuatro repetirían con la Selección Mexicana respecto a la lista de Gerardo Martino en el 2022 | Hakbar Juárez | adn Noticias

Javier Aguirre presentó la lista de jugadores de la Liga MX con la que iniciarán los trabajos de preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De los 20 futbolistas de la liga local elegidos por el actual cuerpo técnico, sólo cuatro jugadores repetirían mundial respecto a la lista que entregó Gerardo Martino en Catar 2022:

Jesús Gallardo (defensa) -Toluca -en 2022 en Rayados-

(defensa) -Toluca -en 2022 en Rayados- Luis Romo (medio) -Chivas -en 2022 en Rayados-

(medio) -Chivas -en 2022 en Rayados- Alexis Vega (delantero) -Toluca -en 2022 en Chivas-

(delantero) -Toluca -en 2022 en Chivas- Roberto Alvarado (delantero) -Chivas -mismo equipo que en 2022-

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

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Jugadores mexicanos en el extranjero que podrían repetir mundial

Sin embargo, se trata de una prelista, ya que la definitiva se entregará el 1º de junio, de acuerdo al calendario oficial de la competencia.

Con base en las convocatorias previas del actual técnico mexicano, estos son otros jugadores que militan en el extranjero que podrían repetir Mundial:

Guillermo Ochoa (portero) -AEL Limassol FC (Chipre)

(portero) -AEL Limassol FC (Chipre) Jorge Sánchez (defensa) -PAOK de Salónica FC (Grecia)

(defensa) -PAOK de Salónica FC (Grecia) Johan Vázquez (defensa) -Genoa (Italia)

(defensa) -Genoa (Italia) César Montes (defensa) -Lokomotiv de Moscú (Rusia)

(defensa) -Lokomotiv de Moscú (Rusia) Edson Álvarez (medio) - Fenerbahçe S. K (Turquía)

(medio) - Fenerbahçe S. K (Turquía) Raúl Jiménez (delantero) -Fulham FC (Inglaterra)

Lista oficial de jugadores de la Liga MX convocados por la Selección Mexicana

Raúl Rangel (portero) - Chivas

(portero) - Chivas Carlos Acevedo (portero) - Santos

(portero) - Santos Óscar García (portero) -León

(portero) -León Luis Rey (defensa) -Puebla

(defensa) -Puebla Israel Reyes (defensa) -América

(defensa) -América Eduardo Águila (defensa) -San Luis

(defensa) -San Luis Jesús Gómez (defensa) -Tijuana

(defensa) -Tijuana Denzell García (defensa) -Juárez

(defensa) -Juárez Jesús Gallardo (defensa) -Toluca

(defensa) -Toluca Luis Romo (medio) -Chivas

(medio) -Chivas Erik Lira (medio) -Cruz Azul

(medio) -Cruz Azul Brian Gutiérrez (medio) -Chivas

(medio) -Chivas Iker Fimbres (medio) -Rayados

(medio) -Rayados Gilberto Mora (medio) -Tijuana

(medio) -Tijuana Jairo Torres (medio) -Juárez

(medio) -Juárez Roberto Alvarado (medio) -Chivas

(medio) -Chivas Kevin Castañeda (delantero) -Tijuana

(delantero) -Tijuana Alexis Vega (delantero) -Toluca

(delantero) -Toluca Guillermo Martínez (delantero) -Pumas

(delantero) -Pumas Armando González (delantero) -Chivas

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