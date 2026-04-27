Días y hora de los Cuartos de Final de la Liguilla en la Liga MX 2026

¡Ya son oficiales! La Liga MX dio a conocer los días, horarios y todos los detalles de los cruces de cuartos de final en la liguilla del Clausura 2026.
Tras 17 jornadas de emoción, la fiesta grande del futbol mexicano ya está aquí y viene con Clásico Capitalino incluido.
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Partidos de los cuartos de final del Clausura 2026
Al término del último partido de la fecha 17, los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:
- Pumas (1º) vs América (8)
- Chivas (2º) vs Tigres (7º)
- Cruz Azul (3º) vs Atlas (6º)
- Pachuca (4º) vs Toluca (5º)
Horarios y días de los cuartos de final
Aquí tienes toda la información de la liguilla:
Pumas vs América, el Clásico Capitalino
- Ida en el Estadio Banorte: domingo 3 de mayo a las 17:00 horas
- Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario: domingo 10 de mayo a las 19:15 horas
Chivas vs Tigres
- Ida en el Volcán: sábado 2 de mayo a las 19:00 horas
- Vuelta en el Estadio Akron: sábado 9 de mayo a las 19:07 horas
Cruz Azul vs Atlas
- Ida en el Estadio Jalisco: sábado 2 de mayo a las 21:15 horas
- Vuelta en el Estadio Banorte: sábado 9 de mayo a las 21:15 horas
Pachuca vs Toluca
- Ida en el Estadio Hidalgo: domingo 2 de mayo a las 19:15 horas
- Vuelta en el Estadio Nemesio Diez: domingo 10 de mayo a las 17:00 horas
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