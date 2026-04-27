Días y hora de los Cuartos de Final de la Liguilla en la Liga MX 2026

Así se jugarán los cuartos de final del Clausura 2026

Así se jugarán los cuartos de final del Clausura 2026 | Hakbar Juárez | adn Noticias

¡Ya son oficiales! La Liga MX dio a conocer los días, horarios y todos los detalles de los cruces de cuartos de final en la liguilla del Clausura 2026.

Tras 17 jornadas de emoción, la fiesta grande del futbol mexicano ya está aquí y viene con Clásico Capitalino incluido.

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Horarios confirmados para los #CuartosDeFinal de #LaFiestaDeLaAfición.



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Partidos de los cuartos de final del Clausura 2026

Al término del último partido de la fecha 17, los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Pumas (1º) vs América (8)

Chivas (2º) vs Tigres (7º)

Cruz Azul (3º) vs Atlas (6º)

Pachuca (4º) vs Toluca (5º)

Horarios y días de los cuartos de final

Aquí tienes toda la información de la liguilla:

Pumas vs América, el Clásico Capitalino

Ida en el Estadio Banorte : domingo 3 de mayo a las 17:00 horas

: domingo 3 de mayo a las 17:00 horas Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario: domingo 10 de mayo a las 19:15 horas

Chivas vs Tigres

Ida en el Volcán : sábado 2 de mayo a las 19:00 horas

: sábado 2 de mayo a las 19:00 horas Vuelta en el Estadio Akron: sábado 9 de mayo a las 19:07 horas

Cruz Azul vs Atlas

Ida en el Estadio Jalisco : sábado 2 de mayo a las 21:15 horas

: sábado 2 de mayo a las 21:15 horas Vuelta en el Estadio Banorte: sábado 9 de mayo a las 21:15 horas

Pachuca vs Toluca

Ida en el Estadio Hidalgo : domingo 2 de mayo a las 19:15 horas

: domingo 2 de mayo a las 19:15 horas Vuelta en el Estadio Nemesio Diez: domingo 10 de mayo a las 17:00 horas

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