Sin CR7 pero con Paulinho; jugador del Toluca entra en prelista de Portugal para juego ante México

Luego de la incertidumbre por la posible baja de Cristiano Ronaldo para el amistoso México vs Portugal en este mismo mes de marzo, se dio a conocer que la Selección de Portugal incluyó en la prelista de convocados al delantero del Deportivo Toluca y vigente bicampeón de goleo de la Liga MX, Paulinho.

De acuerdo con la información que ha ido trascendiendo tanto en México como en Portugal, el entregando Roberto Martínez incluyó al delantero escarlata entre los jugadores que disputarán el partido ante el Tricolor en la cancha del Estadio Azteca.

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¡Hay un mexicano! Ellos son los tres campeones de goleo de la Liga MX durante el Apertura 2025 Durante el sábado y en la última jornada del Apertura 2025, la Liga MX ya tiene a su campeón de goleo y no es solamente uno, sino tres jugadores; uno de ellos es Armando González de las Chivas. 09 noviembre, 2025

¿Convocaron a Paulinho para el México vs Portugal?

A pesar de lo antes mencionado es importante destacar que Paulinho fue incluído solamente en la prelista de convocados, por lo cual aún podría quedar fuera en el llamado final de Roberto Martínez que se espera sea anunciado en los próximos días.

Más allá del delantero de los Diablos Rojos de la Liga MX, vale la pena destacar que en la convocatoria podrían estar incluidos jugadores de la talla de Joao Cancelo, Rúben Dias, Joao Neves, Rúben Neves, Vitinha, Rafael Leao y Pedro Neto, los cuales están en equipos élite a nivel internacional.

Números de Paulinho en la Liga MX

La convocatoria de Paulinho para el juego México vs Portugal podría estar muy bien justificada tomando en cuenta los números que tiene en la Liga MX, pues hasta el momento ha disputado un total de 74 partidos con el Toluca en los cuales ha sumado los siguientes números:

51 goles

10 asistencias

2 campeonatos de goleo

Bicampeón con Toluca

¿Cuándo es el México vs Portugal?

Será el próximo sábado 28 de marzo que se estará disputando el partido México vs Portugal en la cancha del Estadio Azteca, esto en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Toluca es bicampeón en la Liga MX

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