Luego de que el gobierno de los Estados Unidos (EUA) acusara directamente al actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibieron una solicitud de extradición por la embajada norteamericana en nuestro país.

A través de un comunicado oficial emitido por la misma SRE, se informó que se solicitaron varias órdenes de extradición por parte de las autoridades de EUA, sin embargo éstas no cuentan con pruebas para determinar la responsabilidad de los señalamientos.

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EUA solicita extradición de Rocha Moya

De acuerdo con la información dada a conocer por la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, fue el pasado martes 28 de abril que recibieron una solicitud de extradición en contra de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

Pese a ello, se informó que los documentos enviados por la Embajada de los Estados Unidos no contaban con los elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas que fueron mencionadas.

“Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, se lee en el comunicado de la SRE.

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