¿Adiós al Mundial? Malagón sufre lesión con el América que lo dejaría fuera varios meses

¡Se encienden las alarmas en América y en la Selección Mexicana! El arquero Luis Ángel Malagón sufrió una lesión en su tobillo izquierdo que podría dejarlo fuera de la Copa del Mundo, ya que estaría fuera de acción por unos cuantos meses.

El incidente ocurrió durante el partido de América vs Philadelphia, en los octavos de final de ida de la Concacaf Copa de Campeones. El arquero mexicano tuvo que salir en camilla al minuto 42 y fue sustituido por Rodolfo Cota.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Luis Ángel Malagón sufre lesión con el América

Nadie golpeó a Luis Ángel Malagón. El mismo jugador cayó al suelo cuando intentó realizar un despeje en el área chica y de inmediato gritó de dolor, tocando su tobillo izquierdo. Incluso sus compañeros no entendían lo que pasaba.

Entró la asistencia médica y el jugador no podía ponerse en pie. Tuvieron que sacarlo en camilla y el diagnóstico inmediato es una ruptura en el tendón de aquiles.

"Malagón":

Porque salió lesionado tras despeje en partido ante Philadelphia Union

pic.twitter.com/5zf5Ti5ZFo — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 11, 2026

Por su parte, el América informó que realizará los estudios necesarios para determinar la situación médica exacta de Luis Ángel Malagón. Es muy importante puntualizar que, en caso de confirmarse la ruptura, se debe determinar si es de grado 1, 2, 3 o 4.

COMUNICADO



En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica.



El resultado conducente será debidamente informado en su… pic.twitter.com/LooKjjv6Rk — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.