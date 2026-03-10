adn bueno
Contaminación extrema: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México

¿Adiós al Mundial? Malagón sufre lesión con el América que lo dejaría fuera varios meses

Luis Ángel Malagón apuntaba a ser uno de los porteros de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, pero su lesión cambiaría el panorama por completo.

Malagón sufre lesión en el tobillo
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

¡Se encienden las alarmas en América y en la Selección Mexicana! El arquero Luis Ángel Malagón sufrió una lesión en su tobillo izquierdo que podría dejarlo fuera de la Copa del Mundo, ya que estaría fuera de acción por unos cuantos meses.

El incidente ocurrió durante el partido de América vs Philadelphia, en los octavos de final de ida de la Concacaf Copa de Campeones. El arquero mexicano tuvo que salir en camilla al minuto 42 y fue sustituido por Rodolfo Cota.

Luis Ángel Malagón sufre lesión con el América

Nadie golpeó a Luis Ángel Malagón. El mismo jugador cayó al suelo cuando intentó realizar un despeje en el área chica y de inmediato gritó de dolor, tocando su tobillo izquierdo. Incluso sus compañeros no entendían lo que pasaba.

Entró la asistencia médica y el jugador no podía ponerse en pie. Tuvieron que sacarlo en camilla y el diagnóstico inmediato es una ruptura en el tendón de aquiles.

Por su parte, el América informó que realizará los estudios necesarios para determinar la situación médica exacta de Luis Ángel Malagón. Es muy importante puntualizar que, en caso de confirmarse la ruptura, se debe determinar si es de grado 1, 2, 3 o 4.

