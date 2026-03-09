La fiebre del Mundial 2026 llega a tu auto; pasos para obtener las placas y licencias edición especial en Nuevo León

A poco menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fiebre futbolera ya se siente en Nuevo León. Como parte de las acciones para celebrar el torneo que se celebra en México, el gobierno estatal anunció el lanzamiento de placas vehiculares conmemorativas, así como una licencia de conducir con diseño especial.

El programa fue presentado por el Instituto de Control Vehicular (ICV), que confirmó que se trata de una edición limitada de 40 mil placas con diseño alusivo al torneo.

La medida busca ofrecer a los automovilistas una opción especial para reemplazar o tramitar sus placas sin modificar los costos habituales.

⚽️🙌 ¿Te toca renovar tus placas o tramitarlas por primera vez? Ponte las nuevas y obtén la edición limitada del Mundial.



¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas del Mundial 2026 en Nuevo León?

El Instituto de Control Vehicular informó que el precio de las placas mundialistas será el mismo que el de las placas normales, por lo que no habrá un costo adicional por el diseño especial.

Los precios dependen del tipo de trámite que realice el conductor:



Mil pesos si se trata únicamente del cambio o reposición de placas

Cinco mil 600 pesos si el trámite es alta de vehículo o cambio de placas foráneas

Las autoridades aclararon que estas placas tienen exactamente la misma validez legal que las tradicionales, por lo que podrán usarse sin restricciones en cualquier vehículo registrado en el estado.

Además, el programa no sustituye las obligaciones de reemplacamiento, ya que se trata de una edición conmemorativa pensada principalmente para aficionados al futbol y coleccionistas.

México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026

¿Dónde tramitar las placas mundialistas en Nuevo León?

El proceso de obtención dependerá del tipo de trámite que se realice. Para altas de vehículos, las placas conmemorativas podrán obtenerse en las delegaciones del ICV ubicadas en:



Pabellón Ciudadano

Citadel

Santa Cruz

Plaza Outlet

Cumbres

Valle Oriente

En el caso de reposiciones o canje voluntario, el trámite estará disponible únicamente en:



Pabellón Ciudadano

Plaza Outlet

Citadel

Las autoridades de Nuevo León explicaron que esta limitación se debe a que el inventario es reducido y se evaluará la demanda para determinar si se amplían los puntos de entrega.

Licencia de conducir con diseño del Mundial 2026

Además de las placas, Nuevo León también lanzó una licencia de conducir conmemorativa que incluye un diseño especial con el logotipo estatal mundialista: un león acompañado de un balón de futbol.

Esta versión comenzó a emitirse desde febrero de 2026 y estará disponible hasta que termine el Mundial.

Los costos son los mismos que una licencia tradicional:



938 pesos por una vigencia de tres años

Mil 80 pesos por cinco años

Los ciudadanos pueden obtenerla al renovar o tramitar su licencia en cualquier delegación del ICV o incluso mediante reposición en línea a través del portal oficial del organismo.

