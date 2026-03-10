FIFA y CDMX blindan el Estadio Azteca con cámaras del C5 de cara al Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA que se vivirá en la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara este 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo cual la Secretaría de Turismo de la capital del país, así como el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) acordaron trabajar en conjunto en las inmediaciones del Estadio Azteca.

A través de un comunicado oficial emitido por las autoridades de la CDMX, se dio a conocer que como parte de la estrategia de seguridad en las inmediaciones del recinto y en toda la capital, se instalarán más de 100 mil cámaras de vigilancia para monitorear cada punto de la zona.

SSC CDMX blindará el Estadio Azteca en el Mundial 2026

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades capitalinas, serán un total de 113 814 cámaras del C5 las que se estarán instalando para vigilar las principales calles y avenidas de la ciudad, así como el Estadio Azteca como parte de los protocolos de seguridad para el Mundial 2026. En total, serán 203 cámaras, 77 botones de auxilio y 10 altavoces los que se colocarán en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Esto representa un incremento del 46% de las herramientas de vigilancia con las que se cuentan hoy en día en esta zona de la Ciudad de México, así como un 34% de cobertura en las áreas de hospedaje en la capital.

Realizarán operativos de seguridad por el Mundial en CDMX

Por otro lado, Rodrigo Martínez-Celis, director de Seguridad de FIFA México, propuso la realización de operativos de seguridad constante para garantizar los trasladados de cada una de las selecciones que jugarán sus partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

“La coordinación entre la FIFA y las autoridades mexicanas avanza con muy buenos resultados. El trabajo desde el C5, con herramientas de monitoreo, análisis e inteligencia, muestra la capacidad que tiene la Ciudad de México para fortalecer la seguridad durante la Copa Mundial”, expresó el director de Seguridad de la FIFA México.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Será el próximo jueves 11 de junio que dé incio de forma oficial la Copa del Mundo de la FIFA de este 2026, la cual se disputará en países como México, Estados Unidos (EUA) y Canadá.

