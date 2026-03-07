Hora y dónde ver el Clásico Tapatío Atlas vs Chivas y el Clásico Regio Tigres vs Monterrey

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue su curso y este sábado 7 de marzo tendremos dos de los clásicos más pasionales del futbol mexicano, pues hoy se estarán disputando los partidos Atlas vs Chivas y el Tigres vs Monterrey, esto en los juegos correspondientes a la Jornada 10.

Las Chivas de Gabriel Milito y los Tigres de Guido Pizarro llegan como los dos equipos favoritos para los compromisos, sin embargo, tanto rojinegros como rayados intentarán continuar con su buen paso para mantenerse en zona de liguilla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

8M: De Katia Itzel en Liga MX, hasta Regina Martínez, ellas son las mujeres que destacan en el deporte Katia Itzel es considerada como una de las mejores árbitras mientras que Regina Martínez hizo historia para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno. 05 marzo, 2026

¿A qué hora y por dónde ver el Atlas vs Chivas hoy?

El Clásico Tapatío Atlas vs Chivas dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver completamente en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming Vix, la cual también contará con toda la previa.

Por otro lado, también se podrá seguir la transmisión en vivo a través del canal LAYVTIME, esto dentro de la plataforma de YouTube sin costo alguno. Es importante señalar que en este caso, la imagen del juego no será liberada como en Vix Premium.

¿A qué hora y por dónde ver el Clásico Regio, Tigres vs Monterrey?

En cuanto al Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, el partido dará inicio este mismo sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en Nuevo León.

Los 90 minutos del partido se podrán ver a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas de Azteca Deportes, las cuales estarán contando con la transmisión y el minuto a minuto del compromiso desde la sultana del norte.

Resto de la Jornada 10 de la Liga MX

Más allá de los clásicos de la Liga MX que se disputarán este sábado, es importante mencionar que también se jugarán los siguientes partidos:

Cruz Azul vs Atlético San Luis a las 17:00 horas

Querétaro vs América a las 17:00 horas

Pachuca vs Puebla a las 19:00 horas

FIFA pone a la venta boletos para los partidos de repechaje que se jugarán en México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.