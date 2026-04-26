Al inicio de la última jornada del Clausura 2026, los Pumas tenían una sola meta y era ganar su partido contra Pachuca...sólo quedaba esperar lo que haría Chivas ante Xolos para saber si podrían lograr ser líderes de la competencia.

Y así ocurrió, los dirigidos por Efraín Juárez lograron lo inesperado, ganaron 0-2 a unos Tuzos que todo el Clausura les pisaron los pies; mientras que Guadalajara empató a cero goles con Tijuana, lo que significó que el Club Universidad Nacional terminó la fase regular del torneo como líderes.

¡Momento histórico para el Club Universidad Nacional!



🔝Con la victoria de hoy, Los Pumas alcanzaron los 36 puntos, estableciendo un nuevo récord en la historia de la institución, en torneos cortos de 17 jornadas.



🫂 Festejemos juntos, este logro es de todos, su apoyo y… pic.twitter.com/Lcy77T4XVw — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

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Pumas logra meta histórica de puntos

La hazaña de la noche del sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo no sólo fue por el liderato de la competencia, sino que los universitarios lograron superar la barrera de más puntos desde la implementación de los torneos cortos.

Al término de su último partido, los Pumas obtuvieron 36 puntos tras lograr 10 partidos ganados, seis empatados y sólo perder una vez frente a Toluca.

La última vez que vivieron algo así en el Pedregal fue en el Apertura 2015 cuando el equipo era dirigido por Guillermo Vázquez, torneo en el que llegaron a la final tras ser líderes del certamen, pero la perdieron ante los Tigres en el Estadio Olímpico Universitario.

La única meta que no rompieron, respecto al 2015, fue la de goles a favor, ya que en este 2026 lograron 34, mientras que más de 10 años atrás lograron 37.

Otro de los objetivos que lograron los universitarios fue calificar a Concachampions, debido a que quedaron sextos de la clasificación anual, con lo que califican al torneo internacional.

¿A quién enfrentará Pumas en liguilla?

A pesar de que la jornada 17 aún no concluye, los universitarios ya saben que enfrentarán al América en los cuartos de final, quienes concluyeron 8 de la competencia al perder con Atlas, por lo que habrá Clásico Capitalino en la fiesta grande del futbol mexicano.

La ida será en el Estadio Banorte, mientras que la vuelta será en CU; los horarios aún no los confirma la Liga MX, pero se espera que sea sábado y domingo; conviene recordar que para este torneo no habrá juegos entre semana, sino que serán todos en fin de semana debido a que Tigres y Toluca tienen semifinales de Concachampions.

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