Después de una mejora en la calidad del aire, se levantó la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Después de una mejora en la calidad del aire, se levantó la Fase 1 de Contingencia Ambiental. | Adriana Pacheco |

Después de una marcada mejoría en la calidad del aire se levantó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que el Doble Hoy No Circula se suspende.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la capital, el índice Aire y Salud reporta, en la mayor parte de la CDMX y zona conurbada, calidad del aire buena o aceptable, lo que representa un riesgo bajo a la salud.

Sin embargo, las autoridades todavía recomiendan a las personas con problemas respiratorios no hacer ejercicio vigoroso al aire libre.

A las 17:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUDreporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de ACEPTABLE a MALA lo cual indica un riesgo MODERADO a ALTO a la salud. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) April 26, 2026

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¿Para qué autos aplicaba el Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula aplicaba este domingo para los siguientes autos:

1. Los autos particulares con holograma de verificación 2

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico eran 2, 4, 6, 8 y 0

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6

4. Las unidades que no portaban holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras

5. Los vehículos de carga local o federal deben dejar de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas

Lluvia y fuertes vientos en la CDMX

La calidad del aire tuvo una mejoría luego de las fuertes rachas de viento que se registraron en la capital durante la mañana y gran parte de la tarde.