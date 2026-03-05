8M: De Katia Itzel en Liga MX, hasta Regina Martínez, ellas son las mujeres que destacan en el deporte

En el marco del 8M que se conmemorará este próximo domingo en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y el resto de la República, toca hablar de las mujeres que han puesto el nombre de nuestro país en lo más alto a nivel internacional, ya sea en futbol o deportes olímpicos.

Y es que si bien es cierto que en la historia de nuestro país han destacado mujeres como Soraya Jiménez, primera mujer en ganar un oro olímpico para México en Sydney 2000, Ana Gabriela Guevara por su medalla de plata en Atenas 2004 y María del Rosario Espinoza, triple medallista en Taekwondo, la realidad es que en pleno 2026 la lista se ha hecho mucho más larga.

¡Histórica! La arbitra mexicana Katia Itzel García, se convirtió en la primer mujer en pitar en la Copa Oro La joven árbitra mexicana, Katia Itzel García, acaba de hacer historia al convertirse en la primera mujer en pitar como jueza central en la Copa Oro varonil. 19 junio, 2025

¿Quién es Katia Itzel y por qué destaca en el deporte mexicano este 8M?

Iniciando con el deporte más consumido y practicado en nuestro país como lo es el futbol, toca hablar de Katia Itzel García, árbitra central mexicana de la Liga MX que cuenta con gafete internacional de la FIFA desde hace varios torneos y la cual ha destacado en competencias más allá de nuestro país.

En 2024 Katia Itzel se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de Liga MX varonil en los últimos 20 años, esto en el Pachuca vs Querétaro. Además, es considerada como una de las principales representantes de nuestro país en torneos internacionales.

Los logros de Katia Itzel hasta el momento son: haber arbitrado la Copa del Mundo Femenil de la FIFA, participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de participar en la Copa Oro Femenina de 2024. Este 2026 fue designada para dirigir la final de la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA

¿Por qué Regina Martínez se convirtió en histórica en el deporte mexicano?

Por su parte el nombre de Regina Martínez comenzó a tomar relevancia en el deporte mexicano este 2026, pues se convirtió en la primera mexicana en competir de lleno en la disciplina de esquí de fondo olímpico, esto dentro de la prueba de 10 kilómetros.

De igual forma se puede destacar a Sarah Schleper, la cual fue abanderada en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de este 2026, y la cual consiguió ser la primera mexicana en participar en 7 justas olímpicas.

Lista de mujeres mexicanas que destacan en el deporte este 2026

Más allá de los nombres antes mencionados, es importante destacar a las siguientes mexicanas:

Alexa Moreno

Prisca Awiti, medallista olímpica en París 2024

Alejandra Valencia, medallista olímpia

Paola Longoria

Katia Itzel, árbitra de la Liga MX, entre los 10 mejores colegiados del mundo

