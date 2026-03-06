Estos son los equipos de Liga MX que recibirán juegos de Leagues Cup en México este 2026
Serán un total de cuatro partidos de la primera fase de la Leagues Cup los que se jugarán en México este 2026; ya se conocen los equipos de Liga MX locales.
Oficialmente en la Leagues Cup 2026 habrán partidos que se disputarán en territorio mexicano, pues tanto América como Toluca y Tigres, estarán recibiendo a clubes de la MLS en el Estadio Azteca, el Nemesio Díez y en el Olímpico Universitario de Nuevo León como parte del torneo internacional.
Fue tras revelarse el calendario de los partidos que se estarán llevando a cabo este 2026, que se confirmó que los Diablos Rojos recibirán dos de los partidos de la primera fase en su estadio, mientras que las Águilas y los de la U, solamente tendrán un cotejo de local correspondiente al torneo.
¿Cuáles serán los juegos de Leagues Cup que se jugarán en México?
Uno de los enfrentamientos de la Leagues Cup entre la Liga MX y la MLS que se disputarán en nuestro país será el Toluca vs Seattle Sounders, el cual al igual que el Toluca vs FC Dallas, se llevará a cabo dentro del Estadio Nemesio Diez del Estado de México (Edomex).
Por su parte, las Águilas del América estarán recibiendo al San Diego FC en la cancha del Estadio Azteca, mientras que los felinos de Guido Pizarro serán los anfitriones del partido Tigres vs Vancouver Whitecaps en el estadio Universitario de Nuevo León.
¿Cuándo inicia la Leagues Cup 2026?
Será hasta el próximo martes 4 de agosto de este mismo 2026, que estará dando inicio una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que mide a todos los equipos de la Liga MX, contra los mejores 18 clubes de la MLS en un campeonato internacional avalado por ambas competencias locales.
La gran final del certamen está prevista para disputarse hasta el 6 de septiembre, esto en un partido único que definirá al mejor equipo de las ligas de futbol de México y los Estados Unidos.
¿Cómo se jugará la Leagues Cup 2026?
Los partidos completos de la Leagues Cup 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:
Jornada 1 del 4 al 6 de agosto:
- Columbus Crew vs Atlas
- Charlotte FC vs Pumas
- FC Cincinnati vs Pachuca
- Minnesota United vs Juárez
- Tigres vs Real Salt Lake
- Vancouver Whitecaps vs Mazatlán
- Inter Miami vs Atlético San Luis
- Nashville SC vs León
- Monterrey vs Orlando City
- FC Dallas vs Querétaro
- Toluca vs Seattle Sounders
- LAFC vs Guadalajara
- New York City FC vs Santos Laguna
- Chicago Fire vs Necaxa
- Cruz Azul vs Philadelphia Union
- Austin FC vs Tijuana
- Portland Timbers vs Puebla
- América vs San Diego FC
Jornada 2 del 7 al 9 de agosto:
- Charlotte FC vs Atlas
- Columbus Crew vs Pachuca
- FC Cincinnati vs Pumas
- Tigres vs Minnesota United
- Vancouver Whitecaps vs Juárez
- Real Salt Lake vs Mazatlán
- Orlando City vs León
- Inter Miami vs Monterrey
- Guadalajara vs FC Dallas
- Toluca vs LAFC
- Philadelphia Union vs Necaxa
- Chicago Fire vs Santos Laguna
- Cruz Azul vs New York City FC
- Nashville SC vs Atlético San Luis
- Austin FC vs Puebla
- América vs Portland Timbers
- Seattle Sounders vs Querétaro
- San Diego FC vs Tijuana
Jornada 3 del 11 al 12 de agosto:
- Columbus Crew vs Pumas
- Charlotte FC vs Pachuca
- FC Cincinnati vs Atlas
- Minnesota United vs Mazatlán
- Real Salt Lake vs Juárez
- Tigres vs Vancouver Whitecaps
- Orlando City vs Atlético San Luis
- Inter Miami vs León
- Monterrey vs Nashville SC
- Toluca vs FC Dallas
- LAFC vs Querétaro
- San Diego FC vs Puebla
- Seattle Sounders vs Guadalajara
