Estos son los equipos de Liga MX que recibirán juegos de Leagues Cup en México este 2026

Oficialmente en la Leagues Cup 2026 habrán partidos que se disputarán en territorio mexicano, pues tanto América como Toluca y Tigres, estarán recibiendo a clubes de la MLS en el Estadio Azteca, el Nemesio Díez y en el Olímpico Universitario de Nuevo León como parte del torneo internacional.

Fue tras revelarse el calendario de los partidos que se estarán llevando a cabo este 2026, que se confirmó que los Diablos Rojos recibirán dos de los partidos de la primera fase en su estadio, mientras que las Águilas y los de la U, solamente tendrán un cotejo de local correspondiente al torneo.

¿Cuáles serán los juegos de Leagues Cup que se jugarán en México?

Uno de los enfrentamientos de la Leagues Cup entre la Liga MX y la MLS que se disputarán en nuestro país será el Toluca vs Seattle Sounders, el cual al igual que el Toluca vs FC Dallas, se llevará a cabo dentro del Estadio Nemesio Diez del Estado de México (Edomex).

Por su parte, las Águilas del América estarán recibiendo al San Diego FC en la cancha del Estadio Azteca, mientras que los felinos de Guido Pizarro serán los anfitriones del partido Tigres vs Vancouver Whitecaps en el estadio Universitario de Nuevo León.

¿Cuándo inicia la Leagues Cup 2026?

Será hasta el próximo martes 4 de agosto de este mismo 2026, que estará dando inicio una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que mide a todos los equipos de la Liga MX, contra los mejores 18 clubes de la MLS en un campeonato internacional avalado por ambas competencias locales.

La gran final del certamen está prevista para disputarse hasta el 6 de septiembre, esto en un partido único que definirá al mejor equipo de las ligas de futbol de México y los Estados Unidos.

¿Cómo se jugará la Leagues Cup 2026?

Los partidos completos de la Leagues Cup 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

Jornada 1 del 4 al 6 de agosto:

Columbus Crew vs Atlas

Charlotte FC vs Pumas

FC Cincinnati vs Pachuca

Minnesota United vs Juárez

Tigres vs Real Salt Lake

Vancouver Whitecaps vs Mazatlán

Inter Miami vs Atlético San Luis

Nashville SC vs León

Monterrey vs Orlando City

FC Dallas vs Querétaro

Toluca vs Seattle Sounders

LAFC vs Guadalajara

New York City FC vs Santos Laguna

Chicago Fire vs Necaxa

Cruz Azul vs Philadelphia Union

Austin FC vs Tijuana

Portland Timbers vs Puebla

América vs San Diego FC

Jornada 2 del 7 al 9 de agosto:

Charlotte FC vs Atlas

Columbus Crew vs Pachuca

FC Cincinnati vs Pumas

Tigres vs Minnesota United

Vancouver Whitecaps vs Juárez

Real Salt Lake vs Mazatlán

Orlando City vs León

Inter Miami vs Monterrey

Guadalajara vs FC Dallas

Toluca vs LAFC

Philadelphia Union vs Necaxa

Chicago Fire vs Santos Laguna

Cruz Azul vs New York City FC

Nashville SC vs Atlético San Luis

Austin FC vs Puebla

América vs Portland Timbers

Seattle Sounders vs Querétaro

San Diego FC vs Tijuana

Jornada 3 del 11 al 12 de agosto:

Columbus Crew vs Pumas

Charlotte FC vs Pachuca

FC Cincinnati vs Atlas

Minnesota United vs Mazatlán

Real Salt Lake vs Juárez

Tigres vs Vancouver Whitecaps

Orlando City vs Atlético San Luis

Inter Miami vs León

Monterrey vs Nashville SC

Toluca vs FC Dallas

LAFC vs Querétaro

San Diego FC vs Puebla

Seattle Sounders vs Guadalajara

The @MLS vs. @LigaBBVAMX rivalry is set 💥



Estos son los primeros 54 partidos de #LeaguesCup2026 que encenderán las pasiones ⚽️



2026 Schedule Release is presented by @CoorsLight 🏆 pic.twitter.com/d61t77VFyV — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

