Gratis y por streaming; hora y señal para ver el Necaxa vs Pumas por la Jornada 10 de la Liga MX

Los días pasan y la Liga MX continúa su curso, pues este mismo viernes 6 de marzo se disputará el partido Necaxa vs Pumas correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 desde Aguascalientes, cotejo que podría dejar movimientos importantes en la tabla general de clasificación.

Será a través de la señal de Azteca 7 que se podrá ver completamente en vivo y gratis el compromiso entre hidrocálidos y universitarios, sin embargo, el compromiso también se podrá ver a través de plataforma de streaming sin costo alguno.

¿A qué hora y por dónde ver el Necaxa vs Pumas?

Será en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que dará inicio el Necaxa vs Pumas desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, el cual tiene previsto un lleno total para el cierre del Viernes Botanero.

El compromiso se podrá ver completamente gratis a través del portal web de Azteca Deportes, al cual podrás ingresar dando clic en el siguiente enlace tras el término del compromiso entre Mazatlán y León.

¿Cómo llegan Necaxa y Pumas a la Jornada 10 de la Liga MX?

Vale la pena mencionar que el Necaxa de Martín Varini no ha tenido un Clausura 2026 muy bueno, pues en las primeras nueve jornadas del campeonato, sumó un total de seis derrotas y tres victorias, lo cual lo mantiene en la posición 16 con solo nueve puntos cosechados.

Por su parte, los Pumas de Efraín Juárez vienen de perder su invicto ante el Toluca del “Turco” Mohamed en la cancha de Ciudad Universitaria, lo cual los dejó rezagados en la quinta posición de la clasificación.

Próximos partidos de Necaxa y Pumas en Liga MX

El próximo partido del Necaxa será ante el Puebla en la cancha del Estadio Cuahutémoc, mientras que los Pumas recibirán al Cruz Azul de Nicolás Larcamón en la cancha de Ciudad Universitaria el próximo 14 de marzo de este mismo 2026.

