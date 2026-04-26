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Pumas vence a Pachuca y logra el liderato del Clausura 2026

El Club Universidad impuso un nuevo récord institucional al llegar a 36 puntos en torneos cortos; ahora enfrentará al América en Cuartos de Final.

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Por: Ximena Ochoa
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