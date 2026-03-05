Escuderías, pilotos y Grandes Premios de la Fórmula 1 a seguir este 2026

Después de tres meses de espera por el regreso de la Fórmula 1 a los circuitos de todo el mundo, este fin de semana se llevará a cabo el primer Gran Premio de la temporada en Melbourne, Australia, ciudad que verá el debut de dos nuevas escuderías en el deporte motor, así como el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas a los monoplazas.

Es por ello que para que no te pierdas detalle de todo lo que se vivirá en esta nueva temporada de la competencia más importante del deporte motor a nivel internacional, a continuación te daremos a conocer los pilotos a seguir más allá de Sergio Pérez, así como los Grandes Premios más importantes del año.

Escuderías de la Fórmula 1 a seguir en la temporada 2026

Como bien se mencionó anteriormente, en este 2026 se dará el debut de la escudería Cadillac y Audi dentro de la Fórmula 1, por lo cual también para este año se aumentaron por primera vez en décadas el número de equipos en el paddock.

Es por ello que las escuderías que estarán en el ojo público por interés de debutantes, así como por la calidad de los pilotos y monoplazas son:

McLaren (vigentes bicampeones de constructores y campeones de pilotos)

Red Bull Racing

Ferrari

Mercedes

Cadillac

Audi (antes Sauber)

Pilotos de la Fórmula 1 a seguir este 2026

En cuanto a los pilotos que se espera que destaquen en la nueva temporada de la Fórmula 1 están el originario de Bristol, Inglaterra Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, los cuales lograron darle el bicampeonato de constructores a McLaren el pasado 2025, además de que se quedaron con el título de pilotos gracias a lo hecho por el inglés.

Por su parte, los pilotos que tienen el equipo y monoplaza para pelear por el nuevo título de este 2026 son:

Lando Norris de McLaren

Oscar Piastri de McLaren

Max Verstappen de Red Bull Racing

Sergio ‘Checo’ Pérez de Cadillac

Valtteri Bottas de Cadillac

George Russell de Mercedes

Charles Leclerc de Ferrari

Lewis Hamilton de Ferrari

Kimi Antonelli de Mercedes

¿Cuáles son los Grandes Premios más importantes de la Fórmula 1 este 2026?

Para este 2026 también se agregó un nuevo Gran Premio al calendario de la Fórmula 1, pues será el GP de Madrid quien tome el lugar de la icónica carrera de Emilia-Romaña de Imola.

El resto de los grandes premios a seguir este 2026 son el de Mónaco, considerado como el más importante, el GP de Monza en Italia, así como el de Las Vegas, Gran Bretaña y el de la Ciudad de México.

