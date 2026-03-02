¡De película! Charles Leclerc compartió fotos y videos de su boda con Alexandra Saint

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mieux se robaron los reflectores este fin de semana con su boda íntima, celebrada el sábado 28 de febrero. Las imágenes fueron reveladas poco a poco y, simplemente, son perfectas. Mezclan el amor, el romanticismo y la pasión por el automovilismo, robándose millones de suspiros al mismo tiempo.

Las fotos y videos de la boda se hicieron virales en poco tiempo, ya que, además de la excelente presentación de los novios, también incluyen detalles que se roban la atención de cualquiera, como su pequeño viaje después de la ceremonia a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, valuado en 30 millones de euros.

Fotos y videos de la boda de Charles Leclerc

"Un día que recordaremos para siempre. La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene, junto a todos nuestros seres queridos", escribió Leclerc en una de sus publicaciones de Instagram, la cual acumula más de 1.6 millones de likes y más de 10 mil comentarios.

Un detalle que no pasó desapercibido es que Alexandra cambió su apellido y tomó el de su esposo: ahora es Alexandra Leclerc. También destaca que sus publicaciones alcanzaron millones de usuarios y que, al mismo tiempo, se encargó de darle un toque cómico con una de sus historias, con una excelente referencia a la película de Stuart Little.

Alexandra has officially changed her name to Alexandra Leclerc 🥹 pic.twitter.com/HfeTMOFZIE — WTF1 (@wtf1official) March 2, 2026

Por último, la pareja confirmó que el año que viene tendrán una boda más grande (esta vez solo celebraron con su familia). Habrá una parte 2, con una gran fiesta, que seguramente volverá a ser tendencia mundial cuando ocurra.

¿A qué aspira Charles Leclerc este 2026 con Ferrari?

La escudería de Ferrari ha decepcionado a sus fanáticos desde hace varios años. Los acostumbraron a ganar todo hace décadas y desde hace tiempo no encuentran el camino, ni en la monoplaza ni con sus corredores; sin embargo, se espera que la historia sea diferente este 2026 con Lewis Hamilton y, sobre todo, con Charles Leclerc.

Expertos ponen a Leclerc como uno de los grandes candidatos a ganar el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 este 2026, considerando su buen desempeño en la pretemporada y las modificaciones que ha tenido su vehículo, aunque la tarea no será sencilla.

