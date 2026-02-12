El nuevo “look” de Checo Pérez puede ser tuyo; esto cuesta su nueva y exclusiva colección con Cadillac

La alianza entre Tommy Hilfiger y el equipo Cadillac Fórmula 1 ha despertado el interés de los aficionados mexicanos, especialmente tras la incorporación de Sergio Checo Pérez al proyecto.

La colección oficial TH x Cadillac F1 ya está disponible en México y muchos seguidores se preguntan cuánto cuesta y cómo pueden conseguir la indumentaria del piloto tapatío.

A continuación te explicamos los precios actualizados en pesos mexicanos y las opciones de compra disponibles en la tienda oficial.

¿Cuánto cuesta la ropa de Checo Pérez con Cadillac en México?

La colección incluye playeras, polos, sudaderas, chamarras y gorras inspiradas en la imagen del equipo y en el número 11 de Checo Pérez.

En la categoría de playeras y polos, los precios son:



Playera Réplica TH x Cadillac F1: mil 899 pesos

F1: mil 899 pesos Playera con logo TH x Cadillac F1: mil 399 pesos

F1: mil 399 pesos Playera corta (mujer) TH x Cadillac F1: mil 899 pesos

F1: mil 899 pesos Playera con diseño Chevron : mil 399 pesos

: mil 399 pesos Polo Réplica TH x Cadillac F1 : dos mil 499 pesos

: dos mil 499 pesos Polo con logo: mil 899 pesos

Para quienes buscan algo más abrigador, las sudaderas y chamarras oscilan entre los dos mil 499 y los tres mil 699 pesos, dependiendo del diseño:



Sudadera con capucha : de dos mil 999 a tres mil 299 pesos

: de dos mil 999 a tres mil 299 pesos Sudadera sin capucha : dos mil 699 pesos

: dos mil 699 pesos Sudadera diseño Chevron : dos mil 499 pesos

: dos mil 499 pesos Chamarra funcional estilo clásico : tres mil 699 pesos

: tres mil 699 pesos Chamarra universitaria (Varsity Jacket): entre cuatro mil y seis mil pesos, aunque en algunos momentos puede aparecer como agotada

En cuanto a accesorios, las gorras son de los artículos más buscados:



Gorra con número 11 de Checo Pérez : mil 499 pesos

: mil 499 pesos Gorra diseño Chevron : mil 299 pesos

: mil 299 pesos Gorra con logo clásico: mil 199 pesos

¿Cómo comprar la colección TH x Cadillac F1 en México?

La indumentaria oficial se encuentra disponible en la tienda en línea de Tommy Hilfiger México. Una de las ventajas es que ofrecen envío gratis en compras mínimas de mil 699 pesos, lo que facilita adquirir al menos una playera o gorra sin costo adicional de envío.

Además, la plataforma permite pagar hasta nueve meses sin intereses, dependiendo del monto total de la compra y las promociones bancarias vigentes.

Es importante considerar que algunos productos, como la chamarra universitaria o las tallas más populares, pueden agotarse rápidamente debido a la alta demanda generada por la presencia de Checo en la escudería.

También los precios podrían variar en caso de descuentos temporales o temporadas de liquidación.

Para los aficionados mexicanos que desean portar los colores de Cadillac y apoyar al piloto jalisciense, esta colección representa una opción oficial y exclusiva.

