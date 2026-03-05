¡Llegó el día! Checo Pérez regresa a la F1; horarios para ver las prácticas del GP de Australia

El mexicano Sergio Checo Pérez regresará oficialmente a la actividad en la Fórmula 1 con Cadillac este jueves 5 de marzo, cuando arranque la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia.

El tapatío vuelve a las pistas tras tomarse un especie de año sabático y lo hará como parte de una nueva escudería, misma que debutará este año dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El regreso del mexicano genera gran expectativa entre los aficionados del automovilismo, ya que se trata de una nueva etapa en su carrera dentro de un proyecto completamente nuevo en la parrilla.

Melbourne 🇦🇺!! WE ARE BACK

Ready to take the MAC-26 around Albert Park tomorrow



Melbourne 🇦🇺!! ¡ESTAMOS DE REGRESO!

Listos para recorrer el Albert Park mañana en el MAC-26. pic.twitter.com/KzaAOhjKiZ — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 5, 2026

Horarios en México de las prácticas de Checo Pérez en el GP de Australia

La actividad oficial del Gran Premio de Australia comenzará este jueves 5 de marzo con las primeras sesiones de prácticas libres, donde los pilotos tendrán su primer contacto con el circuito durante la temporada 2026.

Los horarios en México para las primeras dos prácticas son los siguientes:



Primera práctica libre: jueves 5 de marzo, 19:30 horas (tiempo del centro del país)

(tiempo del centro del país) Segunda práctica libre: jueves 5 de marzo, 23:00 horas

Estas sesiones serán clave para que Pérez y su nuevo equipo puedan comenzar a ajustar el monoplaza y recopilar información del comportamiento del vehículo en pista.

Las transmisiones para México estarán disponibles a través de plataformas especializadas en automovilismo como F1 TV.

Checo Pérez terminó en el lugar 14 en su primera práctica de F1 con Cadillac

Calendario completo del Gran Premio de Australia 2026

Tras las primeras dos sesiones del jueves, la actividad continuará el viernes 6 de marzo con la tercera práctica libre y posteriormente la sesión de clasificación que definirá la parrilla de salida.

El programa del fin de semana queda de la siguiente manera:



Tercera práctica libre: viernes 6 de marzo, 19:30 horas

Clasificación: viernes 6 de marzo, 23:00 horas

Carrera: sábado 7 de marzo, 22:00 horas

Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

Después de una pausa en su carrera durante 2025, Sergio Pérez inicia una nueva etapa en la Fórmula 1 como piloto del equipo Cadillac, una escudería respaldada por el fabricante estadounidense que busca consolidarse dentro del campeonato mundial.

El proyecto marca uno de los cambios más importantes en la parrilla de la temporada 2026, ya que la llegada de Cadillac representa la incorporación de un nuevo constructor en la categoría. Para el piloto mexicano, la apuesta también significa asumir el rol de líder dentro de un equipo que comienza desde cero.

La carrera del Gran Premio de Australia marcará el inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde el piloto nacional buscará comenzar con un resultado competitivo en su nueva etapa dentro del campeonato mundial.

