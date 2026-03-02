Ella es Hannah O’Brien, la experta que hará brillar a Checo Pérez y Cadillac este 2026

La aventura de Checo Pérez y Cadillac en la Fórmula 1 comienzará muy pronto y la encargada de dar a conocer al mundo todos los detalles será Hannah O'Brien, quien acaba de firmar con la escudería para hacerse cargo de la cobertura en vivo y la estrategia digital de redes sociales del equipo.

Hay expectativas muy altas para el debut de Cadillac en la F1. Todavía no han tenido su primera carrera, pero su trabajo de imagen, pilotos contratados y publicidad ha sido clave para que ya tengan millones de seguidores y sean uno de los grandes atractivos de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién es Hannah O'Brien?

En los últimos días, la imagen de Hannah se hizo un poco viral en redes sociales al aparecer detrás de Checo Pérez. Resulta que debemos acostumbrarnos a esto, ya que la estadounidense será la administradora de las redes sociales de Cadillac y su trabajo es capturar y publicar los mejores momentos de los pilotos y de la escudería.

O'Brien estaba trabajando en la IndyCar, con el equipo de Andretti, en donde su trabajo impresionó a Cadillac y por eso le dieron el voto de confianza para gestionar sus redes sociales este 2026 en la Fórmula 1.

"Hay una nueva administradora en la ciudad", escribió Hannah en una de sus publicaciones de Instagram, en donde etiquetó a la Fórmula 1 y posaba con la playera de Cadillac, dejando claro que dará de qué hablar a lo largo del año.

Se acerca el debut de Cadillac en la Fórmula 1

Luego de varios meses de espera, la Fórmula 1 por fin regresa y es un hecho que la temporada de este 2026 será muy especial. Todo comienza en el Gran Premio de Australia, programado para el sábado 7 de marzo a las 10:00 pm (horario para México).

Ese día será el debut de Cadillac en la F1, con los experimentados pilotos Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, quienes podrían regalar más puntos de lo esperado a lo largo del año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos