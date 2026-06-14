Isaac del Toro sigue poniendo en alto el nombre de México, pues este domingo, el integrante del equipo UAE Emirates se proclamó ganador de la edición 78 del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (ex-Dauphiné).

El ciclista originario de Ensenada, Baja California, logró imponerse en solitario durante la octava y última etapa del certamen, disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, con una distancia de 120.1 km.

🔥YES!!!!! @ISAACDELTOROx1 🇲🇽🦅🏆



A sensational solo victory on the final stage of the #TourAuvergneRhoneAlpes 🇫🇷.



The Mexican seals the overall title in style after an incredible week of racing!!!



What a ride, Torito🐂🐂🐂#WeAreUAE pic.twitter.com/LtHo8iTaKg — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 14, 2026

¿Cuál fue el tiempo de Del Toro en esta prueba?

En esta etapa, Del Toro aprovechó los 8.8 km de cima y atacó, por lo que se llevó su segunda victoria del certamen, cronometrando un tiempo de 3:35:07, con una media de 33.5 km/h.

El ciclista mexicano obtuvo un resultado sumamente alentador con miras a su siguiente gran prueba: el histórico Tour de Francia.

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¿Cuándo empieza el Tour de Francia?

Después de un año de ensueño, consolidándose como un ciclista de élite, Isaac del Toro tiene una siguiente gran prueba: el Tour de Francia 2026, que comenzará el próximo 4 de julio.

Aunque existe ilusión de ver a Del Toro como protagonista de esta prueba clásica del ciclismo internacional, la realidad es que su tarea será otra: fungir como uno de los escoltas de Tadej Pogacar, quien buscará un nuevo título.

El propio Del Toro reconoce que llega “sin expectativas” al Tour de Francia, reiterando que lo más importante para él, es cumplir con el rol que el equipo UAE Emirates le tiene asignado en su debut en esta prueba.

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