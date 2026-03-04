Los Diablos lo buscan; Toluca quiere localizar a aficionado agredido en CU por seguidores de Pumas

Luego de que en las diferentes plataformas de las redes sociales se hiciera tendencia el video que muestra a varios aficionados de los Pumas agrediendo a un seguidor del Toluca, los Diablos y vigentes bicampeones de la Liga MX iniciaron una campaña para encontrar al joven que fue bañado en cerveza en Ciudad Universitaria (CU).

Fue a través de un tweet publicado por la cuenta oficial del Toluca, que se solicitó información sobre el aficionado en cuestión, el cual se hizo tendencia por ser agredido por los seguidores de los Pumas en pleno partido de la Jornada 9 de la Liga MX.

¿Qué pasó durante el Pumas vs Toluca en la cancha de CU?

Fue después del partido Pumas vs Toluca en la cancha de Ciudad Universitaria, que se comenzó a hacer tendencia el video que muestra al menos a cinco aficionados felinos insultando y lanzando botellas con aparente cerveza al seguir de los Diablos.

En las imágenes difundidas se ve claramente como uno de los seguidores universitarios, le lanzó al rostro un vaso lleno de aparente cerveza, lo cual generó mucha más polémica por lo crudas de las acciones en pleno ambiente familiar.

¿Qué dijo el Deportivo Toluca sobre el aficionado agredido en CU?

Luego de que la grabación se hiciera viral en las diferentes plataformas de las redes sociales, el Deportivo Toluca publicó en su cuenta de X que están intentando localizar al seguidor de los Diablos.

En su texto, señalan que lo están intentando localizar para “darle un trato digno como lo merece”, esto dentro de la cancha del Estadio Nemesio Díez ubicado en el Estado de México (Edomex).

🚨 ¡Afición! Estamos buscando a este Diablo que asistió anoche al juego.



¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa 👀 https://t.co/tkELfq8bPO — Toluca FC (@TolucaFC) March 4, 2026

Publican video de presuntas provocaciones previas del aficionado agredido

A pesar de lo indignante que se volvieron las imágenes captadas en Ciudad Universitaria, un nuevo video publicado en redes sociales dejó en claro que las agresiones en contra del seguidor del Toluca llegaron tras una serie de provocaciones del mismo seguidor en las gradas.

El video previo a la agresión, muestra al seguidor de los Diablos insultando y provocando a los fanáticos de los Pumas.

