Tenemos Liga MX a mitad de semana: Horarios y dónde ver los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026
La jornada 9 de la Liga MX se disputa el martes 3 y el miércoles 4 de marzo, con partidos clave que cambiarán muchas posiciones en la tabla general
La jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tendrá una doble jornada en su fecha 9 y aquí en adn Noticias te contamos los detalles. Serán ocho partidos, divididos entre el martes 3 y el miércoles 4 de marzo, con carteleras que comienzan desde las 7:00 de la tarde.
Recordemos que en la jornada pasada, Cruz Azul venció 2-0 a Rayados de Monterrey, una victoria que los llevó al primer lugar de la tabla general, puesto que buscarán defender en su compromiso de la jornada ante Santos Laguna, un partido en donde, en el papel, la 'Máquina' es amplio favorito para ganar.
Liga MX: Partidos del martes 3 de marzo
La cartelera de la doble jornada comienza precisamente con los 'celestes', en un día en donde también habrá otro partido que nos asegura modificaciones en la parte alta de la tabla, como lo es el Pumas vs Toluca.
- Santos vs Cruz Azul / 19:00 horas
- Pachuca vs Necaxa / 19:00 horas
- San Luis vs Mazatlán / 21:00 horas
- Pumas vs Toluca / 21:10 horas
Liga MX: Partidos del miércoles 4 de marzo
La jornada sigue con partidos muy atractivos, ya que varios equipos que luchan por asegurar un lugar en la Liguilla se encuentran prácticamente obligados a conseguir el triunfo:
- Puebla vs Tigres / 19:00 horas
- Monterrey vs Querétaro / 19:00 horas
- Atlas vs Tijuana / 21:00 horas
- América vs Juárez / 21:00 horas
Tabla general de la Liga MX antes de la jornada 9 del Clausura 2026
- Cruz Azul - 19 puntos
- Toluca - 18 puntos
- Chivas - 18 puntos
- Pumas - 16 puntos
- Pachuca - 14 puntos
- Tigres - 13 puntos
- Atlas - 13 puntos
- América - 11 puntos
- Monterrey - 10 puntos
- Xolos - 9 puntos
- Necaxa - 9 puntos
- Puebla - 8 puntos
- Atlético San Luis - 7 puntos
- Juárez - 7 puntos
- Mazatlán - 7 puntos
- Querétaro - 6 puntos
- Santos - 2 puntos
Recordemos que este torneo Clausura 2026 la Liga MX regresó al formato original de Liguilla, en donde los 8 mejores equipos avanzan a la siguiente ronda para enfrentarse en una ronda de cuartos de final que se organiza 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ro vs 6to y 4to vs 5to.
