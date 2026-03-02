César Ramos y dos árbitros auxiliares quedan atrapados en Catar; FMF ya interviene en su rescate

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informó que los silbantes César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra permanecen en Catar, luego de que no pudieran regresar a México por el cierre del espacio aéreo en distintos aeropuertos del Medio Oriente.

De acuerdo con el comunicado oficial, el organismo arbitral ha mantenido contacto constante con los tres colegiados, quienes se encuentran a salvo en un hotel de Doha mientras se normalizan las condiciones para su traslado.

La Comisión de Árbitros informa: pic.twitter.com/G4caX6W0Ds — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 2, 2026

¿Por qué los árbitros mexicanos están varados en Catar?

La situación se originó a partir de restricciones en el tráfico aéreo en la región, lo que impidió que los oficiales abordaran su vuelo de regreso.

Mientras esperan condiciones adecuadas para volver al país, los silbantes fueron invitados a dirigir el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq.

La designación se dio días antes de que se complicara la movilidad aérea en la región. Según lo informado previamente por la Comisión de Árbitros, el trío mexicano aceptó la invitación y cumplió con sus compromisos profesionales.

Pasajeros varados por conflicto en Medio Oriente y la cancelación de vuelos que provocó

FMF y SRE coordinan el regreso de los silbantes

La Federación Mexicana detalló que, desde el sábado pasado, ha estado en comunicación permanente con ellos para dar seguimiento a su situación y coordinar su eventual retorno.

Además, se dio a conocer que el caso ya cuenta con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que se mantiene atenta ante cualquier eventualidad que pudiera requerir asistencia consular.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.