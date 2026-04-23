La jornada 17 lo decide todo: desde el último invitado a la Concachampions hasta el drama por entrar a la liguilla

La jornada 17 lo decide todo: desde el último invitado a la Concachampions hasta el drama por entrar a la liguilla | Hakbar Juárez | adn Noticias

El futbol mexicano está por arrancar su época más emocionante: la liguilla. Tras una semana de jornada doble, los equipos de la Liga MX llegan a la última cita del Clausura 2026 con mucho en juego, debido a que se movió la tabla general y de goleo.

Y es que en la jornada 16, los primeros tres lugares (Chivas, Pumas y Pachuca) vivieron momentos emocionantes y lo cambiaron todo, lo que hará que en la fecha 17 esté en juego el primer lugar y el último boleto a la Concachampions 2027.

Chivas se mantiene en la cima del Clausura 2026 🐐



A falta de una jornada, el Rebaño Sagrado ocupa el primer lugar del certamen... en la jornada 17 se definirá todo 😱 pic.twitter.com/z2LeTTkrtY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 23, 2026

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Tabla general de la Liga MX tras la jornada 16 del Clausura 2026

Antes de la última fecha, seis equipos ya están calificados a la fiesta grande del futbol mexicano, por lo que hay dos boletos y la pelea en la parte alta de la tabla por cerrar en casa durante los cuartos, semifinales y la gran final del torneo.

Así quedaron las posiciones tras la jornada doble:

Chivas: 35 puntos Pumas: 33 puntos Pachuca: 31 puntos Cruz Azul: 30 puntos Toluca: 27 puntos América: 25 puntos Atlas: 23 puntos Tigres: 22 puntos Tijuana: 22 puntos León: 22 puntos Monterrey: 18 puntos Atlético San Luis: 18 puntos Necaxa: 18 puntos Querétaro: 17 puntos Juárez: 16 puntos Mazatlán: 15 puntos Puebla: 13 puntos Santos: 9 puntos

¿Qué puede cambiar en la jornada 17 de la Liga MX?

Como se puede ver, el primer lugar podría cambiar si Chivas pierde o empata y Pumas gana su último partido del torneo regular; sin embargo, los universitarios se enfrentan a Pachuca con quien se no sólo se disputarían el segundo y tercer lugar (incluso cuarto si Cruz Azul gana), sino que quien obtenga la victoria podría quedarse con el último boleto que Concacaf da a la Liga MX para la Concachampions.

Además, entre Atlas, Tigres y Tijuana se disputan los últimos dos boletos para la liguilla, por lo que sus encuentros serán de emoción pura durante el fin de semana.

Tabla de goleo del Clausura 2026

En la lucha por el campeonato de goleo también todo se movió, debido a que podría darse otra vez un triple empate:

Joao Pedro (Atlético San Luis): 13 goles Armado Hormiga González (Chivas): 12 goles Juninho (Pumas): 7 goles Robert Morales (Pumas): 7 goles Dider Cambindo (León): 7 goles

Así que en la última fecha, todo podría cambiar y veremos si un mexicano puede quedarse con este campeonato.

Partidos de la jornada 17 del Clausura 2026: Fechas y horarios

Viernes 24 de abril

Puebla vs Querétaro: Estadio Cuauhtémoc a las 21:00 horas

Sábado 25 de abril

Pachuca vs Pumas : Estadio Hidalgo a las 17:00 horas

: Estadio Hidalgo a las 17:00 horas Tigres vs Mazatlán : Estadio Universitario a las 17:00 horas

: Estadio Universitario a las 17:00 horas Santos vs Monterrey : Estadio Corona a las 17:00 horas

: Estadio Corona a las 17:00 horas Chivas vs Tijuana : Estadio Akron a las 19:00 horas

: Estadio Akron a las 19:00 horas Toluca vs León : Estadio Nemesio Díez a las 19:00 horas

: Estadio Nemesio Díez a las 19:00 horas América vs Atlas : Estadio Banorte a las 21:00 horas

: Estadio Banorte a las 21:00 horas Juárez vs Atlético San Luis: Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:00 horas

Domingo 26 de abril

Cruz Azul vs Necaxa: Estadio Banorte a las 19:00 horas

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