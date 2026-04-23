Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Caos vehicular en la México-Querétaro; estos son los bloqueos en carreteras hoy
/Deportes/Video

Nicolás Larcamón deja de ser técnico de Cruz Azul

Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón tras nueve partidos sin ganar; Joel Huiqui asume como técnico interino rumbo al cierre del Clausura 2026.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa
Tags relacionados