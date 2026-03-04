¡Cruz Azul no suelta la cima! Así se mueven las posiciones de la Liga MX tras una vibrante jornada doble

La mitad de la jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX dejó movimientos clave en la parte alta de la tabla y confirmó que la pelea por el liderato está más intensa que nunca con los primeros resultados.

En martes de fecha doble, cuatro encuentros sacudieron la clasificación y marcaron el rumbo del torneo rumbo a la mitad de la fase regular.

Tabla general del Clausura 2026: así se movieron las posiciones

Cruz Azul: 22 puntos

Toluca: 21 puntos

Chivas: 18 puntos

Pachuca: 17 puntos

Pumas: 16 puntos

Tigres: 13 puntos

Atlas: 13 puntos

América: 11 puntos

San Luis: 10 puntos

Monterrey: 10 puntos

León: 10 puntos

Tijuana: 9 puntos

Necaxa: 9 puntos

Puebla: 8 puntos

Juárez: 7 puntos

Mazatlán: 7 puntos

Querétaro: 6 puntos

Santos Laguna: 2 puntos

Tabla de goleo

Joao Pedro con 9 goles José Antonio Paradela con 5 goles Paulinho con 5 goles Armando González con 5 goles José Salomón Rondón con 4 goles Juninho con 4 goles Dider Cambindo con 4 goles Lucas Di Yorio con 4 goles Agustín Palavecino con 3 goles Oussama Idrissi con 3 goles

Resultados de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul mantiene el liderato

Cruz Azul salió con tres puntos valiosos de Torreón tras imponerse 1-2 a Santos Laguna. Jeremy Márquez adelantó a los celestes al minuto 15, pero Ezequiel Bullaude empató en el arranque del complemento. Cuando el duelo parecía equilibrado, el argentino José Paradela apareció al 78 para firmar el tanto del triunfo y llegar a cinco goles en el certamen.

Con este resultado, La Máquina alcanzó 22 puntos y se mantiene en la cima de la clasificación. En contraste, Santos continúa en el fondo de la tabla con apenas dos unidades, en una campaña que se le ha complicado desde el arranque.

Toluca se llevó el duelo de "invictos" en la Liga MX

En Ciudad Universitaria, Toluca se quedó con el duelo de invictos tras vencer 2-3 a Pumas. Robert Morales abrió el marcador para los universitarios, pero Jesús Angulo empató antes del descanso.

En la segunda parte, Álvaro Angulo puso en ventaja a los locales, aunque Diego Barbosa igualó al 73 y el portugués Paulinho concretó la remontada al 78. Los Diablos Rojos llegaron a 21 puntos y son sublíderes, mientras los universitarios descendieron al quinto puesto.

Pachuca se impuso en Aguascalientes

Pachuca también dio un salto importante al derrotar 2-1 a Necaxa. Alexei Domínguez y Oussama Idrissi marcaron para los Tuzos, que escalaron al cuarto lugar. Javier Ruiz descontó por los Rayos, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Atlético de San Luis goleó a Mazatlán

La goleada de la jornada la firmó Atlético de San Luis con un 4-1 sobre Mazatlán FC. Joao Pedro anotó un doblete y se consolidó como líder de goleo con nueve tantos, mientras Sébastien Salles-Lamonge y un autogol de Lucas Merolla ampliaron la ventaja. Josué Valle hizo el tanto del descuento.

Partidos de hoy miércoles 4 de marzo Clausura 2026 de la Liga MX

La actividad continúa este miércoles con cuatro encuentros:



Rayados vs Querétaro : 19:00 horas en el Estadio BBVA

: 19:00 horas en el Estadio BBVA Puebla vs Tigres – 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Transmisión en Azteca Deportes

– 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Transmisión en Atlas vs Tijuana – 21:00 horas en el Estadio Jalisco

– 21:00 horas en el Estadio Jalisco América vs Juárez – 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes

La fecha doble aún tiene capítulos por escribirse, pero por ahora Cruz Azul sostiene el liderato en un Clausura 2026 que promete una lucha cerrada en la parte alta.

