Lamine Yamal se lesiona en el juego Barcelona vs Celta de Vigo por juego de LaLiga

Lamine Yamal se lesiona en el juego Barcelona vs Celta de Vigo por juego de LaLiga | Getty Images

Las malas noticias para el Futbol Club Barcelona parecen no terminar, pues luego de quedar eliminados de la UEFA Champions League, este miércoles 22 de abril el jugador Lamine Yamal y actual figura de los culés y la Selección Española salió lesionado en el juego ante el Celta de Vigo correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga.

De acuerdo con medios españoles, la lesión que presenta el 10 del Barcelona hará que se pierda el resto de la temporada con su club, además de que pondría en peligro su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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¿Qué le pasó a Lamine Yamal?

A pesar de que aún faltan realizarle un par de exámenes por parte del cuerpo médico del club, se ha dado a conocer que el primer diagnóstico de la lesión de Lamine Yamal apunta a una ruptura de los isquiotibiales de su pierna izquierda, lo cual lo podría mantener alejado de las canchas por varias semanas.

Es importante mencionar que Yamal se perderá los últimos seis partidos correspondientes a LaLiga de España, la cual se mantiene al rojo vivo gracias a que tanto el Barcelona como el Real Madrid, cuentan con opciones latentes de levantar el título al término de la campaña.

¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una lesión en isquiotibiales?

De acuerdo con especialistas en salud deportiva, una ruptura de isquiotibiales puede tardar entre una semana y tres meses en sanar por completo, esto dependiendo de la gravedad de la lesión en los pacientes.

Es por ello que hasta el momento el diagnóstico de Lamine Yamal es reservado, pues se podría perder incluso toda la justa mundialista con la Selección de España este mismo 2026.

🔄 Substitution for Barça (45+14')



↑🟢 Roony

↓🔴 Lamine Yamal#BarçaCelta pic.twitter.com/r8R2Og29qe — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026

Los partidos que se perderá Yamal con el Barcelona

Los partidos que se podría perder Lamine Yamal con el Barcelona son:

Getafe vs Barcelona

Osasuna vs Barcelona

Barcelona vs Real Madrid

Alavés vs Barcelona

Barcelona vs Betis

Barcelona vs Valencia

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