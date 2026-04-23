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Barcelona gana al Celta de Vigo, pero pierde a Lamine Yamal

Lamine Yamal anotó y salió lesionado del muslo; temen desgarro que lo dejaría semanas fuera, en riesgo para el cierre de Liga.

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Por: Ximena Ochoa
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