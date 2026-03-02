Se acabó la paciencia en Monterrey: Rayados dijo adiós a Domènec Torrent

La etapa de Domènec Torrent al frente del Rayados de Monterrey llegó a su fin en plena doble jornada del Clausura 2026. El club albiazul confirmó, mediante un comunicado oficial, la salida del estratega español tras la derrota 0-2 ante Cruz Azul en el Estadio BBVA, resultado que terminó por inclinar la balanza en la directiva.

“El Club de Futbol Monterrey informa que ha tomado la decisión de dar por terminada la gestión de Domènec Torrent como director técnico del Primer Equipo de Rayados”, señaló la institución, que agradeció el trabajo del entrenador y su cuerpo técnico, al tiempo que reiteró su compromiso con la afición para revertir el momento deportivo.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/Tlx8o8byI1 — Rayados (@Rayados) March 2, 2026

¿Por qué despidieron a Domènec Torrent de Rayados en el Clausura 2026?

La salida del exasistente de Pep Guardiola se dio tras una racha irregular. En el actual torneo, Monterrey sumaba tres victorias en ocho partidos, cifras que lo mantenían fuera de la zona de liguilla, a un punto del octavo puesto ocupado por Tigres.

En total, Torrent dirigió 37 encuentros oficiales con 13 derrotas incluidas. Más allá de los números, el funcionamiento del equipo fue constantemente cuestionado por la afición, que incluso se manifestó en las instalaciones de El Barrial para exigir explicaciones por el bajo rendimiento.

La caída ante La Máquina en casa fue considerada la “gota que derramó el vaso” para la directiva encabezada por José Antonio Noriega, en un semestre donde Monterrey aún compite en Liga MX y en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sergio Ramos dice adiós a Rayados

Nicolás Sánchez será técnico interino de Rayados

Mientras se analiza al sustituto definitivo, el club apostará por un hombre de la casa. Nicolás Sánchez asumirá como entrenador interino. El argentino es un referente reciente de la institución: defendió la camiseta albiazul entre 2017 y 2021, periodo en el que conquistó la Liga MX (Apertura 2019), dos Concachampions (2019 y 2021) y dos Copas MX.

Sánchez tendrá un calendario exigente: debutará ante Querétaro FC y días después afrontará el Clásico Regio frente a Tigres en el Universitario. Además, Monterrey volverá a medirse ante Cruz Azul en los octavos de final de la Concacaf.

Técnicos cesados en la Liga MX

En el Clausura 2026 de la Liga MX han sido despedidos tres directores técnicos hasta el momento, incluidos los recientes cambios del Rayados de Monterrey, Mazatlán FC y Santos Laguna:



Christian Ramírez (Mazatlán FC) — Fue destituido el 20 de enero de 2026 tras un inicio irregular en el Clausura.

— Fue destituido el 20 de enero de 2026 tras un inicio irregular en el Clausura. Francisco Rodríguez (Santos Laguna) — Salió el 17 de febrero de 2026 tras una racha negativa, siendo reemplazado de forma interina

— Salió el 17 de febrero de 2026 tras una racha negativa, siendo reemplazado de forma interina Domènec Torrent (Rayados de Monterrey) — Su cese se confirmó el 1 de marzo de 2026 tras la derrota ante Cruz Azul, acumulando resultados discretos en el campeonato

