Pumas presenta a sus refuerzos para el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX
Los Pumas de la UNAM debutan en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX el próximo domingo 11 de enero ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.
Para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM han realizado una renovación importante en su plantilla bajo la dirección técnica de Efraín Juárez. El club ha oficializado a cinco refuerzos principales, enfocándose en fortalecer el ataque y la zona media con jugadores jóvenes y de proyección:
- Robert Morales (Delantero, paraguayo) – Llega procedente del Toluca
- Juninho Vieira (Delantero, brasileño) – Llega procedente del Flamengo
- Jordan Carrillo (Volante ofensivo, mexicano) – Llega procedente de Santos Laguna
- César Garza (Mediocentro, mexicano) – Llega procedente de Monterrey
- Tony Leone (Defensa central, mexicano/estadounidense) – Llega procedente de Monterrey
