Pumas presenta a sus refuerzos para el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX

Para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM han realizado una renovación importante en su plantilla bajo la dirección técnica de Efraín Juárez. El club ha oficializado a cinco refuerzos principales, enfocándose en fortalecer el ataque y la zona media con jugadores jóvenes y de proyección:

Robert Morales (Delantero, paraguayo) – Llega procedente del Toluca

Juninho Vieira (Delantero, brasileño) – Llega procedente del Flamengo

Jordan Carrillo (Volante ofensivo, mexicano) – Llega procedente de Santos Laguna

César Garza (Mediocentro, mexicano) – Llega procedente de Monterrey

Tony Leone (Defensa central, mexicano/estadounidense) – Llega procedente de Monterrey

