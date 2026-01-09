inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cinco heridos tras fuerte explosión por acumulación de gas en departamentos de Coyoacán, CDMX

Pumas presenta a sus refuerzos para el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM debutan en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX el próximo domingo 11 de enero ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas refuerzos
Refuerzos de Pumas para el Torneo de Clausura 2026|Hakbar Juárez / adn noticias
Notas,
Deportes

Escrito por:  Hakbar Juárez

Para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM han realizado una renovación importante en su plantilla bajo la dirección técnica de Efraín Juárez. El club ha oficializado a cinco refuerzos principales, enfocándose en fortalecer el ataque y la zona media con jugadores jóvenes y de proyección:

  • Robert Morales (Delantero, paraguayo) – Llega procedente del Toluca
  • Juninho Vieira (Delantero, brasileño) – Llega procedente del Flamengo
  • Jordan Carrillo (Volante ofensivo, mexicano) – Llega procedente de Santos Laguna
  • César Garza (Mediocentro, mexicano) – Llega procedente de Monterrey
  • Tony Leone (Defensa central, mexicano/estadounidense) – Llega procedente de Monterrey

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
Liga MX

LO MÁS VISTO