¡Nuevo líder! Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la jornada 8 del Clausura 2026

La tabla general de la Liga MX sufrió cambios importantes luego de la jornada 8 de este torneo Clausura 2026. Chivas perdió el liderato general y Cruz Azul ahora es el puntero del torneo, en una competencia muy cerrada con Toluca, además de que América y Rayados sufren en últimos lugares para aspirar a la Liguilla.

Hemos llegado a la mitad del torneo regular y podemos empezar a darnos una idea de quiénes serán los 8 equipos que avanzarán a la Liguilla, en donde Cruz Azul, Toluca, Chivas y Pumas parecen tener "medio pie" adentro, mientras que los otros cuatro boletos podrían deparar algunas sorpresas.

Tabla general de la Liga MX tras jornada 8

Cruz Azul - 19 puntos Toluca - 18 puntos Chivas - 18 puntos Pumas - 16 puntos Pachuca - 14 puntos Tigres - 13 puntos Atlas - 13 puntos América - 11 puntos Monterrey - 10 puntos Xolos - 9 puntos Necaxa - 9 puntos Puebla - 8 puntos Atlético San Luis - 7 puntos Juárez - 7 puntos Mazatlán - 7 puntos Querétaro - 6 puntos Santos - 2 puntos

Recordemos que este torneo Clausura 2026 la Liga MX regresó al formato original de Liguilla, en donde los 8 mejores equipos avanzan a la siguiente ronda para enfrentarse en una ronda de cuartos de final que se organiza 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ro vs 6to y 4to vs 5to.

Se viene jornada doble de Liga MX

Y la acción no descansa. Tan solo tres días después ya tendremos la jornada 9 del Clausura 2026, en donde los equipos tendrán partidos el martes 3 y el miércoles 4 de marzo, organizados de la siguiente manera:

Martes 3 de marzo:



Pachuca vs Necaxa - 19:00 horas

Santos vs Cruz Azul - 19:00 horas

San Luis vs Mazatlán - 21:00 horas

Pumas vs Toluca - 21:00 horas

Miércoles 4 de marzo



Monterrey vs Querétaro - 19:00 horas

Puebla vs Tigres - 19:00 horas

Atlas vs Tijuana - 21:00 horas

América vs Juárez - 21:00 horas

