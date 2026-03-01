inklusion.png Sitio accesible
¡Nuevo líder! Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la jornada 8 del Clausura 2026

Cruz Azul es el nuevo monarca del torneo, perseguido por un Toluca que demuestra lo necesario para luchar por un tricampeonato.

Liga MX, tabla general tras jornada 8
Deportes

Escrito por: Marco Antonio Campuzano

La tabla general de la Liga MX sufrió cambios importantes luego de la jornada 8 de este torneo Clausura 2026. Chivas perdió el liderato general y Cruz Azul ahora es el puntero del torneo, en una competencia muy cerrada con Toluca, además de que América y Rayados sufren en últimos lugares para aspirar a la Liguilla.

Hemos llegado a la mitad del torneo regular y podemos empezar a darnos una idea de quiénes serán los 8 equipos que avanzarán a la Liguilla, en donde Cruz Azul, Toluca, Chivas y Pumas parecen tener "medio pie" adentro, mientras que los otros cuatro boletos podrían deparar algunas sorpresas.

Tabla general de la Liga MX tras jornada 8

  1. Cruz Azul - 19 puntos
  2. Toluca - 18 puntos
  3. Chivas - 18 puntos
  4. Pumas - 16 puntos
  5. Pachuca - 14 puntos
  6. Tigres - 13 puntos
  7. Atlas - 13 puntos
  8. América - 11 puntos
  9. Monterrey - 10 puntos
  10. Xolos - 9 puntos
  11. Necaxa - 9 puntos 
  12. Puebla - 8 puntos
  13. Atlético San Luis - 7 puntos
  14. Juárez - 7 puntos
  15. Mazatlán - 7 puntos
  16. Querétaro - 6 puntos
  17. Santos - 2 puntos

Recordemos que este torneo Clausura 2026 la Liga MX regresó al formato original de Liguilla, en donde los 8 mejores equipos avanzan a la siguiente ronda para enfrentarse en una ronda de cuartos de final que se organiza 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ro vs 6to y 4to vs 5to.

Se viene jornada doble de Liga MX

Y la acción no descansa. Tan solo tres días después ya tendremos la jornada 9 del Clausura 2026, en donde los equipos tendrán partidos el martes 3 y el miércoles 4 de marzo, organizados de la siguiente manera:

Martes 3 de marzo:

  • Pachuca vs Necaxa - 19:00 horas
  • Santos vs Cruz Azul - 19:00 horas 
  • San Luis vs Mazatlán - 21:00 horas
  • Pumas vs Toluca - 21:00 horas

Miércoles 4 de marzo

  • Monterrey vs Querétaro - 19:00 horas
  • Puebla vs Tigres - 19:00 horas
  • Atlas vs Tijuana - 21:00 horas
  • América vs Juárez - 21:00 horas

