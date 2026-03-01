¡Nuevo líder! Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la jornada 8 del Clausura 2026
Cruz Azul es el nuevo monarca del torneo, perseguido por un Toluca que demuestra lo necesario para luchar por un tricampeonato.
La tabla general de la Liga MX sufrió cambios importantes luego de la jornada 8 de este torneo Clausura 2026. Chivas perdió el liderato general y Cruz Azul ahora es el puntero del torneo, en una competencia muy cerrada con Toluca, además de que América y Rayados sufren en últimos lugares para aspirar a la Liguilla.
Hemos llegado a la mitad del torneo regular y podemos empezar a darnos una idea de quiénes serán los 8 equipos que avanzarán a la Liguilla, en donde Cruz Azul, Toluca, Chivas y Pumas parecen tener "medio pie" adentro, mientras que los otros cuatro boletos podrían deparar algunas sorpresas.
Tabla general de la Liga MX tras jornada 8
- Cruz Azul - 19 puntos
- Toluca - 18 puntos
- Chivas - 18 puntos
- Pumas - 16 puntos
- Pachuca - 14 puntos
- Tigres - 13 puntos
- Atlas - 13 puntos
- América - 11 puntos
- Monterrey - 10 puntos
- Xolos - 9 puntos
- Necaxa - 9 puntos
- Puebla - 8 puntos
- Atlético San Luis - 7 puntos
- Juárez - 7 puntos
- Mazatlán - 7 puntos
- Querétaro - 6 puntos
- Santos - 2 puntos
Recordemos que este torneo Clausura 2026 la Liga MX regresó al formato original de Liguilla, en donde los 8 mejores equipos avanzan a la siguiente ronda para enfrentarse en una ronda de cuartos de final que se organiza 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ro vs 6to y 4to vs 5to.
¡Oigan, hay nuevo líder del torneo! 🗣️@CruzAzul, ahora tú estás en la cima de la #TablaGeneral. 🚂— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 1, 2026
Se viene jornada doble de Liga MX
Y la acción no descansa. Tan solo tres días después ya tendremos la jornada 9 del Clausura 2026, en donde los equipos tendrán partidos el martes 3 y el miércoles 4 de marzo, organizados de la siguiente manera:
Martes 3 de marzo:
- Pachuca vs Necaxa - 19:00 horas
- Santos vs Cruz Azul - 19:00 horas
- San Luis vs Mazatlán - 21:00 horas
- Pumas vs Toluca - 21:00 horas
Miércoles 4 de marzo
- Monterrey vs Querétaro - 19:00 horas
- Puebla vs Tigres - 19:00 horas
- Atlas vs Tijuana - 21:00 horas
- América vs Juárez - 21:00 horas
