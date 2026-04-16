La FIFA no ha establecido las reglas en los estadios para la tradición del tailgating durante la Copa Mundial 2026

La FIFA no ha establecido las reglas en los estadios para la tradición del tailgating durante la Copa Mundial 2026 | Hakbar Juárez | adn Noticias

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ está a menos de dos meses de iniciar en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, sin embargo, en los últimos días comenzaron a surgir dudas concretas sobre el tradicional “tailgating” que se da en los estadios estadounidenses y en algunos de nuestro país.

Y es que si bien es cierto que la FIFA no cuenta con un protocolo claro establecido en las zonas de estacionamientos para organizar la carnita asada previo y después a los partidos, sí habrá limitantes a tomar en cuenta por los protocolos internos del órgano rector del futbol.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el tailgating en los deportes de EUA?

Antes que nada es importante mencionar que el llamado “tailgating” es una tradición que surgió en los principales eventos deportivos de EUA, pues durante partidos de la NFL, NBA, MLB y recientemente en los de la MLS, se organiza una “carnita asada” en la que se busca generar cercanía con otros aficionados.

Es durante este tiempo que los seguidores de los diferentes equipos se reúnen en la zona de estacionamiento con asadores, alimentos y cervezas para esperar el inicio de los compromisos en los estadios de las diferentes competencias.

Los cambios que podrían haber en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA

Tomando en cuenta que no se tiene una prohibición clara sobre el tailgating durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, es importante aclarar que pese a ello sí podrían haber impedimentos para organizar las tradicionales carnitas asadas previo y post partidos especialmente en los Estados Unidos.

Y es que incluso un mes antes del inicio del torneo la misma FIFA toma posesión de los estadios para iniciar con los preparativos de los partidos, lo cual limita en gran medida las áreas de estacionamientos de los recintos.

Es por ello que por los espacios que se les asignan a patrocinadores, organizadores, selecciones y las zonas de seguridad, no podría haber espacio suficiente para organizar el tailgating.

¿En qué estadios de México se organiza el tailgating?

Pese a que esto puede ser una actividad que afecte directamente a los aficionados en los Estados Unidos, la realidad es que en Nuevo León, entidad que será mundialista, sí se acostumbra a generar este tipo de eventos entre aficionados.

Es por ello que uno de los estadios que se podrían ver afectados, es precisamente el BBVA, casa de los Rayados de Monterrey.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.