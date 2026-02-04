Monterrey 0-0 Xelajú: Minuto a minuto en la Concacaf Copa de Campeones 2026

La ronda 1 de la Concacaf Copa de Campeones llegó a su fin con la jornada del miércoles 4 de febrero, en donde tuvimos el partido de Rayados de Monterrey vs Xelajú MC de Guatemala, en una visita del conjunto mexicano en donde los recibieron con un estadio casi lleno.

RESULTADO EN VIVO: MONTERREY 0-0 XELAJÚ

¿A qué hora y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?

El Monterrey vs Xelajú se programó para el miércoles 4 de febrero en punto de las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México, en un partido que se disputó en el Estadio Mario Camposeco de Guatemala.

Este partido, al igual que todos los demás de la Concacaf Copa de Campeones 2026, se puede ver a través de la señal de streaming de Fox+, cadena que tiene los derechos del torneo.

Alineación del Monterrey vs Xelajú

Para este partido, el Xelajú de Roberto Hernández apostó por un tradicional 4-4-2, con:



Portería: D. Silva

Defensa: J. González, M. Romero, K. Ruiz y D. Quirós

Mediocampo: Y. Díaz, J. Longo, J. Cardona y R. Calderón

Delantera: A. López y S. Cárdenas

Destaca el caso de Antonio López, jugador que nació en México pero se nacionalizó guatemalteco para jugar con su selección. Se formó en la cantera del América y también jugó con Necaxa.

Por otro lado, los Rayados de Doménec Torrent jugarán con un 4-3-3, apostando por sus mejores hombres en ataque y algunas sorpresas de juveniles:



Portero: S. Mele

Defenssa. É. Aguirre, S. Medina, C. Bustos y L. Reyes

Mediocampo. A. Rojas, J. Rodríguez e I. Fimbres

Delantera: L. Ocampis, L. Orellano y J. Moxica