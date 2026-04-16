El futbol europeo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Alexander Manninger, exguardameta con paso por clubes históricos como Arsenal y Juventus.

El exportero austriaco falleció a los 48 años en un trágico accidente ocurrido en las inmediaciones de Salzburgo, su ciudad natal.

The European football community joins in mourning the loss of former goalkeeper Alex Manninger, who has passed away at the age of 48.



Our thoughts are with his family, friends and former teammates during this difficult time.



🔗 https://t.co/qXIJY5TThK pic.twitter.com/nI3VLlmiQB — UEFA (@UEFA) April 16, 2026

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Servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del guardameta

De acuerdo con reportes policiales, el incidente se registró alrededor de las 08:20 horas (tiempo local), cuando el vehículo en el que viajaba fue arrollado por un tren en un paso a nivel.

Servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarlo con un desfibrilador tras ser liberado del automóvil, que fue arrastrado varios metros; sin embargo, no lograron salvarle la vida.

¿Quién fue Alexander Manninger y cuál fue su legado en el futbol europeo?

De acuerdo con la propia UEFA, la carrera de Manninger se caracterizó por su consistencia y profesionalismo en una posición muchas veces discreta: la del segundo portero.

A lo largo de su trayectoria defendió los colores de equipos en distintas ligas europeas, incluyendo al Red Bull Salzburg, Fiorentina, Torino y FC Augsburg.

Su paso por el Arsenal

Su etapa más recordada llegó con el Arsenal, donde disputó 64 partidos entre 1997 y 2002 y fue parte del histórico doblete de liga y copa en la temporada 1997/98.

Incluso, pese a no cumplir con el número mínimo de encuentros, recibió la medalla de campeón por su aporte en momentos clave, como su actuación en la FA Cup y partidos decisivos de la Premier League.

La carrera siguió en la Juventus

Posteriormente, en la Juventus, vivió otra etapa relevante al suplir al legendario Gianluigi Buffon, contribuyendo al título de la Serie A en la temporada 2011/12.

Reacciones en el futbol tras la muerte de Alexander Manninger

La noticia generó una ola de condolencias en el entorno futbolístico. Federación Austriaca de Futbol destacó su papel como referente dentro y fuera de la cancha. Su director deportivo, Peter Schöttel, lo describió como un “embajador excepcional” que inspiró a nuevas generaciones de porteros.

Los clubes donde militó también expresaron su pesar. El Arsenal manifestó estar “conmocionado y profundamente entristecido”, mientras que la Juventus lo recordó como un jugador de valores ejemplares, resaltando su humildad y profesionalismo.

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