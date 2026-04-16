Así quedan las semifinales contra la MLS en la Champions Cup

Así quedan las semifinales contra la MLS en la Champions Cup | Concachampions | X

Dos equipos mexicanos lograron mantenerse con vida en la Concacaf Champions Cup 2026. Tigres y Toluca avanzaron a las semifinales, a diferencia de América y Cruz Azul, que fueron eliminados por clubes de la MLS.

Ahora, la Liga MX buscará el título enfrentando directamente a equipos estadounidenses en la antesala de la final; sin embargo, eso no evitó que en redes sociales los memes estallaran y aquí te compartimos los mejores.

no mames revivió marcel ruiz, ya denle la copa al toluca pic.twitter.com/a0G8fJu5MR — Gignacismo 🔟🇲🇫 (@Gignacismo1) April 16, 2026

Si Toluca pasara a semifinales de Concacaf, otra vez no se daría el clásico vs Cruz Azul . pic.twitter.com/RdKuNRWIso — J. J12⭐🔞 (@PpezJ23) April 8, 2026

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Tigres avanza con sufrimiento y elimina a Seattle Sounders

Tigres consiguió su boleto a semifinales tras una serie llena de tensión. El conjunto regiomontano cayó 3-1 ante Seattle Sounders en el partido de vuelta; sin embargo, el gol de visitante fue suficiente para sellar su clasificación con marcador global empatado.

El equipo felino vivió momentos complicados en el Lumen Field, donde el cuadro de la MLS estuvo cerca de remontar; no obstante, el gol de Joaquim en tiro de esquina cambió el panorama de la eliminatoria, obligando a Seattle a marcar cuatro tantos.

Los estadounidenses se quedaron a un gol de eliminar a Tigres, pero la escuadra mexicana resistió en los minutos finales y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Toluca golea al LA Galaxy y confirma su poder ofensivo

Toluca fue la otra cara de la moneda. El equipo dirigido por Antonio Mohamed firmó una eliminatoria dominante al vencer 3-0 al LA Galaxy en la vuelta, para un contundente global de 7-2.

Desde los primeros minutos, los Diablos Rojos impusieron condiciones. Jesús Gallardo abrió el marcador con un potente disparo de larga distancia, marcando el rumbo del partido.

En la segunda mitad, Paulinho se convirtió en la gran figura al anotar un doblete en cuestión de minutos. El delantero fue clave en toda la serie, al registrar cinco de los siete goles de su equipo, consolidando a Toluca como uno de los favoritos.

El Club Deportivo Toluca está en semifinales de concachampions, bailemos 🫂 pic.twitter.com/uQSEVJTPpK — Gallardismo (@Gallardism0) April 16, 2026

Semifinales de Concacaf Champions Cup 2026: cruces confirmados

Con los resultados de los Cuartos de Final, las semifinales quedaron definidas con un claro dominio compartido entre Liga MX y MLS.

Los cruces serán:

Tigres vs Nashville SC

Toluca vs Los Angeles FC (LAFC)

Ambas series enfrentarán directamente a clubes mexicanos contra estadounidenses, en una nueva edición de la rivalidad entre Liga MX y MLS.

Semifinals are set in the 2026 Champions Cup! 🏆



It's 🇺🇸 MLS vs Liga MX 🇲🇽 ! pic.twitter.com/deaTrjbQMp — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Nashville SC dio la sorpresa al eliminar al América, mientras que LAFC dejó en el camino a Cruz Azul, lo que dejó fuera a dos de los equipos más populares de México.

De esta manera, Tigres y Toluca cargarán con la responsabilidad de defender el prestigio del futbol mexicano en el torneo más importante de la región.

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