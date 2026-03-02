Israel ataca el sur de Líbano tras ofensiva de Hezbolá; los acusan de aliarse con Irán

Al menos 31 personas murieron y 149 resultaron heridas tras los bombardeos lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel contra los suburbios del sur de Beirut y distintas zonas del sur del Líbano, en una escalada que ya rebasa las fronteras libanesas y se inserta en la guerra aérea que sostienen Estados Unidos e Israel contra Irán.

El recuento preliminar fue difundido por la agencia estatal libanesa NNA; sin embargo, algunas otras como Reuters apuntan a que podría elevarse la cifra. La mayoría de las víctimas se registró en Dahye, bastión del grupo chií Hezbolá.

Posteriormente, Israel confirmó que las FDI realizaron incursiones masivas en el sur del Líbano y atacaron más de 70 objetivos de Hezbolá, incluidos depósitos y lanzaderas de misiles.

Israel afirmó que buscó evitar daños civiles y advirtió que el grupo enfrentará consecuencias por su agresión: "Hezbolá ha decidido unirse al régimen terrorista iraní y sufrirá las consecuencias de su agresión contra el Estado de Israel".

People escaped to Beirut's coastline from suburbs hit overnight in Israeli air strikes, which it said targeted Lebanon's Shi'ite Muslim Hezbollah militants https://t.co/eVv9aZoYgs pic.twitter.com/DaCCxNODsX — Reuters (@Reuters) March 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Israel abate a líder de inteligencia de Hezbolá

En medio de estos ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel confirman ahora que en un ataque preciso en Beirut anoche, "el terrorista Hussein Mekled", quien se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de la organización terrorista Hezbollah, fue eliminado.

Un día antes, dieron a conocer una lista de objetivos que habían sido eliminados y, entre ellos, se encontraban algunos líderes de dicho grupo chií:



Ali Karaki : Comandante del frente sur de Hezbolá

: Comandante del frente sur de Hezbolá Ibrahim Aqil : Jefe de operaciones de Hezbolá y comandante de la Fuerza Radwan

: Jefe de operaciones de Hezbolá y comandante de la Fuerza Radwan Fuad Shukr : Comandante militar de mayor rango de Hezbolá

: Comandante militar de mayor rango de Hezbolá Hassan Nasrallah: Secretario General de Hezbolá

צה״ל מאשר כעת כי בתקיפה מדויקת בביירות הלילה, חוסל המחבל חסין מקלד ששימש כאחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה. — Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026

Escalada regional de los ataques, alcanzan Líbano y al Golfo Pérsico

La ofensiva israelí se produjo después de que Hezbolá lanzara misiles y drones hacia el norte de Israel, abriendo un nuevo frente en el conflicto. El gobierno israelí declaró como objetivo al líder del movimiento, Naim Qassem, aunque por ahora descartó una invasión terrestre.

Pese a lo anterior, el conflicto continúa aumentando, ya que Irán respondió con ataques contra objetivos en el Golfo Pérsico, incluidos estados aliados de Washington y una base aérea británica en Akrotiri, Chipre.

En Kuwait, autoridades confirmaron que tres cazas F-15E estadounidenses fueron derribados por error durante maniobras defensivas ante un ataque iraní; sus seis tripulantes lograron eyectarse y fueron rescatados.

Irán no pone fin a su enriquecimiento nuclear

Estados Unidos intensifica campaña contra Irán

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la campaña no tiene un plazo definido y que su duración dependerá del presidente Donald Trump.

Aunado a lo anterior, mencionó que Estados Unidos está preparado ante posibles ataques por parte de Irán en suelo estadounidense.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, detalló que en las primeras 24 horas se atacaron más de mil objetivos vinculados a la capacidad militar iraní.

Irán advierte que usará "armas nunca antes vistas" en respuesta a ataques de EUA e Israel Luego de que estallara el conflicto en Medio Oriente esta mañana, Irán amenazó con utilizar armas que no se han visto como parte de sus contraataques a Israel. 28 febrero, 2026

Impacto en la economía tras el conflicto en Medio Oriente

En paralelo, Catar suspendió temporalmente su producción de gas natural licuado y Arabia Saudita cerró su mayor refinería tras ataques con drones.

La combinación de interrupciones energéticas, caída de bolsas y fortalecimiento del dólar anticipa un impacto económico global; no obstante, los principales mercados financieros de Estados Unidos mantienen una jornada a la baja, luego de la escalada de violencia en Medio Oriente: Dow Jones cae 0.70%, S&P con menos 0.57% y el Nasdaq también con menos 0.57%.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.