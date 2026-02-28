Mexicanos en Medio Oriente quedan varados; reportan crisis aérea tras cierre de fronteras
El cierre de espacios aéreos en Medio Oriente deja vuelos cancelados y activa alertas de viaje, la SRE activa apoyo consular para mexicanos y pide evitar traslados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre el cierre de espacios aéreos en Medio Oriente tras una escalada de tensiones militares en la región. La medida afecta a Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar, donde se suspendieron despegues y aterrizajes como acción preventiva.
La decisión impacta a viajeros internacionales, incluidos mexicanos que quedaron varados o enfrentan cancelaciones y retrasos. La SRE informó que mantiene comunicación con connacionales residentes y en tránsito, y pidió extremar precauciones ante un escenario que cambia con rapidez.
En seguimiento a la situación actual en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar han cerrado sus espacios aéreos. Las y los mexicanos que deseen salir de la región…— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 28, 2026
Países que cerraron su espacio aéreo y qué implica
Los gobiernos de al menos siete naciones suspendieron operaciones aéreas comerciales. La medida responde a riesgos de seguridad derivados del contexto militar.
El impacto es inmediato, hay desde vuelos cancelados, conexiones perdidas, hasta pasajeros atrapados en aeropuertos o ciudades intermedias. Aerolíneas ajustan rutas y evalúan alternativas.
¿Qué deben hacer los mexicanos varados?
La SRE pidió contactar de inmediato a la aerolínea para revisar opciones de reprogramación, reembolso o rutas alternas. Cada compañía define sus protocolos ante contingencias.
En caso de urgencia, los mexicanos deben comunicarse con la embajada más cercana. La asistencia incluye orientación, protección y coordinación en situaciones críticas.
Teléfonos de emergencia de embajadas mexicanas
- Irán: +989121224463
- Israel: 054-316-6717
- Jordania: 0778 00 0494
- Qatar: 3363 4450
- Arabia Saudita: +966557539374
- Kuwait: +965 9401 6333
- Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273
- Líbano: 03 044 598
- Palestina: +972 54 447 0095
Estos contactos deben usarse solo en caso necesario.
Recomendaciones clave y alertas de viaje vigentes
La Cancillería recomendó permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios. También pidió seguir únicamente información oficial y descartar rumores.
Además, reiteró la recomendación de no viajar a Israel, Irán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar. El panorama evoluciona y podría generar más restricciones en los próximos días.
