Mexicanos en Medio Oriente quedan varados; reportan crisis aérea tras cierre de fronteras

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre el cierre de espacios aéreos en Medio Oriente tras una escalada de tensiones militares en la región. La medida afecta a Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar, donde se suspendieron despegues y aterrizajes como acción preventiva.

La decisión impacta a viajeros internacionales, incluidos mexicanos que quedaron varados o enfrentan cancelaciones y retrasos. La SRE informó que mantiene comunicación con connacionales residentes y en tránsito, y pidió extremar precauciones ante un escenario que cambia con rapidez.

En seguimiento a la situación actual en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar han cerrado sus espacios aéreos. Las y los mexicanos que deseen salir de la región… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 28, 2026

Países que cerraron su espacio aéreo y qué implica

Los gobiernos de al menos siete naciones suspendieron operaciones aéreas comerciales. La medida responde a riesgos de seguridad derivados del contexto militar.

El impacto es inmediato, hay desde vuelos cancelados, conexiones perdidas, hasta pasajeros atrapados en aeropuertos o ciudades intermedias. Aerolíneas ajustan rutas y evalúan alternativas.

¿Qué deben hacer los mexicanos varados?

La SRE pidió contactar de inmediato a la aerolínea para revisar opciones de reprogramación, reembolso o rutas alternas. Cada compañía define sus protocolos ante contingencias.

En caso de urgencia, los mexicanos deben comunicarse con la embajada más cercana. La asistencia incluye orientación, protección y coordinación en situaciones críticas.

Teléfonos de emergencia de embajadas mexicanas

Irán: +989121224463

Israel: 054-316-6717

Jordania: 0778 00 0494

Qatar: 3363 4450

Arabia Saudita: +966557539374

Kuwait: +965 9401 6333

Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Líbano: 03 044 598

Palestina: +972 54 447 0095

Estos contactos deben usarse solo en caso necesario.

Recomendaciones clave y alertas de viaje vigentes

La Cancillería recomendó permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios. También pidió seguir únicamente información oficial y descartar rumores.

Además, reiteró la recomendación de no viajar a Israel, Irán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar. El panorama evoluciona y podría generar más restricciones en los próximos días.